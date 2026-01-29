Agencias

VÍDEO: Los reyes consuelan a las víctimas de Adamuz, que también hablan con Moreno con el Gobierno en segundo plano

Felipe VI y Letizia acudieron a Huelva para expresar solidaridad con afectados por el accidente en Adamuz, brindando gestos de apoyo tras la ceremonia, mientras autoridades autonómicas y estatales mantuvieron una presencia más discreta durante el acto

Fidel Sáenz, hijo de una de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, y la abuela de la única menor superviviente de su familia, estuvieron entre las figuras que recibieron consuelo de los reyes de España tras la ceremonia religiosa celebrada en Huelva. Según reportó Europa Press, Felipe VI y la reina Letizia, presentes en el Palacio de los Deportes ‘Carolina Marín’, ofrecieron condolencias personales a los familiares de las víctimas, acercándose a ellos uno por uno al término de la misa funeral.

De acuerdo con Europa Press, la jornada estuvo marcada por gestos de apoyo directo de los monarcas, quienes se detuvieron con cada grupo familiar para expresar su solidaridad. Las muestras de cariño se extendieron por más de una hora después de la celebración litúrgica, momento en el que entre el público se oyeron expresiones de respaldo a la institución monárquica. El acto reunió a un considerable número de afectados por la tragedia ocurrida en Córdoba, donde perdieron la vida 27 personas en el accidente del tren Alvia.

Durante esta jornada, la primera línea de atención a los familiares estuvo definida por la presencia activa de los reyes. Según consignó Europa Press, algunos allegados de las víctimas también buscaron acercarse al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Ambos dirigentes tuvieron breves intercambios afectuosos con miembros de varias familias. A este grupo se sumó el obispo de Huelva, quien dedicó un momento particular a la abuela y a la menor superviviente, en un entorno calificado como especialmente emotivo por la agencia de noticias.

El entorno protocolario del acto distinguió la actuación de las autoridades autonómicas y estatales. Según comunicó Europa Press, representantes del Gobierno central, incluida la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas, optaron por una presencia más discreta. Se mantuvieron en la grada de autoridades y no participaron de los saludos directos a las familias durante el funeral.

Los asistentes a la ceremonia reaccionaron con aplausos ante el encuentro de representantes políticos con los familiares, en particular cuando Moreno, acompañado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue saludado por los afectados. Europa Press detalló que Feijóo se retiró del recinto instantes antes de que culminaran los acercamientos a las víctimas, finalizando su presencia de forma anticipada en comparación con otros responsables públicos y figuras institucionales.

Otro de los momentos de gran carga emocional correspondió a la liturgia, cuando el obispo de Huelva nombró uno a uno a los 27 vecinos de la provincia que perdieron la vida en el siniestro. Este homenaje individualizado marcó un instante de recogimiento, según relató Europa Press. La homilía y la despedida a los familiares demandaron algo más de hora y media, tras comenzar poco después de las 18:00 horas. La salida de los asistentes se prolongó todavía más, debido a la dificultad de desalojar el Palacio de los Deportes en medio de la conmoción y el duelo que acompañó a los presentes.

Europa Press señaló también la presencia de emociones compartidas entre los asistentes, que intercambiaron abrazos al término de la celebración religiosa mientras se consolidaba un ambiente de consuelo colectivo. La difusión de imágenes y detalles del encuentro puede consultarse a través del servicio de televisión de Europa Press, que documentó la visita y las reacciones vividas en Huelva durante este homenaje póstumo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

