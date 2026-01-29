Agencias

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y 600 tractores reclaman en las calles de Burgos más protección al campo

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y más de 600 tractores han recorrido este jueves las principales calles de la ciudad de Burgos para reclamar medidas de protección del campo y expresar su rechazo al acuerdo comercial Mercosur, así como a los "recortes" de la Política Agraria Común (PAC).

Los manifestantes, en un numero cercano a los 1.500, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se han acercado hasta las sedes del PSOE, partido en el Gobierno de España, y del PP, para entregar su manifiesto y hacerles ver la situación del sector primario.

La presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León en Burgos (UCCL), Susana Pardo ha subrayado subrayó que la protesta busca defender los alimentos del sector primario y garantizar que no se importen productos "sin cumplir las normas europeas"

La manifestación hizo parada también frente a la Diputación de Burgos donde repartieron patatas. La organización ha cifrado la participación en 1.500 manifestantes y más de 600 tractores durante la jornada de protesta en Burgos.

Por su parte, el representante de Coag Burgos, Diego Saldaña, ha explicado que los agricultores y ganaderos reivindican la protección de su producción y la necesidad de establecer medidas de control sanitario y de calidad.

Por su parte, el secretario local de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Gabriel Delgado, ha criticado la postura de los políticos frente al sector y les ha pedido que sean conscientes de la situación del sector agrario.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de defender los derechos del campo frente a recortes y reformas constantes de la PAC, mientras que el presidente electo de Asaja Burgos, David Martínez, ha exigido también atención sobre la fauna salvaje que afecta a la producción ganadera y ataca a sus animales.

A este respecto, ha recordado que el lobo devora sus vacas, sus ovejas o cabras y no corzos ni jabalíes. Precisamente, ha explicado que este animal transmite la peste porcina y se ha de evitar que llegue a las cabañas ganaderas de cerdos.

