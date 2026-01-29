Un condenado a muerte en EEUU se convierte en el primer ejecutado en 2026

El estado de Texas registró la primera ejecución en Estados Unidos en 2026 a través del caso de Charles Victor Thompson. Según informó el Houston Chronicle, Thompson, de 55 años, fue ejecutado mediante una inyección letal en la prisión de Huntsville, a las 18:50 horas (hora local). El motivo de la condena se remonta a un doble homicidio ocurrido en 1998: Thompson fue hallado culpable del asesinato a tiros de su exnovia y del hombre que entonces era su nueva pareja.

El medio Houston Chronicle detalló que el proceso judicial concluyó en 1999 con la sentencia a muerte de Thompson tras determinarse su responsabilidad en ambos crímenes. La ejecución de Thompson marca el inicio del año 2026 con la aplicación de la pena capital en Texas, estado que encabeza la lista de ejecuciones dentro del país, liderando entre los 50 estados que componen Estados Unidos. Esta situación refleja una tendencia persistente en la aplicación de la pena de muerte en Texas, que mantiene el mayor número de personas ejecutadas.

La información publicada por Houston Chronicle también señaló que, aunque Texas mantiene el récord histórico de ejecuciones, durante el año anterior, en 2025, Florida superó al resto de los estados en número de ejecuciones llevadas a cabo, con un total de 19 personas ejecutadas bajo la autoridad de su gobernación. Esta cifra representa una variación en la distribución anual de la aplicación de la pena de muerte entre los estados, tradicionalmente encabezada por Texas.

Las autoridades del penal de Huntsville, donde Thompson fue ejecutado, confirmaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sentencias. Según consignó el Houston Chronicle, la muerte de Thompson ocurrió algunas décadas después de haber sido condenado, resultado de un proceso judicial prolongado en el sistema penal de Texas. La cobertura del medio destacó los antecedentes del caso y la trayectoria de las ejecuciones en el estado, así como el contexto nacional sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

Texas continúa registrando cifras elevadas en cuanto a la ejecución de condenados a muerte, reforzando su posición dentro del sistema judicial estadounidense. Por otro lado, el panorama nacional puede mostrar fluctuaciones anuales, por lo cual los datos de ejecuciones suelen variar significativamente entre un año y otro, dependiendo de las políticas estatales y decisiones judiciales. La ejecución de Charles Victor Thompson en el inicio de 2026 pone de relieve la vigencia de la pena de muerte en el sistema penal norteamericano y la prevalencia de Texas como líder en este tipo de condenas, según reiteró el Houston Chronicle en su información.