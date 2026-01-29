Rusia toma el control de una aldea en la provincia ucraniana de Sumi

El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el control de la aldea de Belaya Bereza, en la región ucraniana de Sumi, en el marco de la invasión militar del país vecino lanzada en febrero de 2022.

"Las unidades del grupo de tropas 'Sever' han tomado el control de la localidad de Belaya Bereza, en la región de Sumi, mediante acciones activas", ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

En este contexto, Rusia ha anunciado ataques a una brigada mecanizada del Ejército de Ucrania en las zonas de las localidades de Proletarskoye y Kondratovka, en la región de Sumi, una de las provincias invadidas por Rusia pero en las que controla solo una parte residual de su territorio, con choques entre tropas rusas y ucranianas también en la región de Járkov.

Este anuncio se suma a la toma de localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia esta semana, en el marco de los avances obtenidos por las fuerzas rusas durante los últimos meses, principalmente en el este de Ucrania.