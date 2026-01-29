Agencias

Rusia advierte del "caos" que puede desatar un ataque a Irán en medio de las amenazas de Trump

El Kremlin urge evitar una escalada militar en Oriente Próximo tras el despliegue estadounidense, advirtiendo repercusiones severas por cualquier ofensiva, mientras autoridades iraníes aseguran estar listas para responder rápidamente a cualquier amenaza respaldada por Washington

Guardar

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que el potencial negociador en Irán persiste, por lo que la atención internacional debería dirigirse a mecanismos de negociación en lugar del uso de la fuerza. De acuerdo con el medio Interfax, Peskov subrayó que es crucial que todas las partes involucradas practiquen contención y eviten acciones militares, advirtiendo que cualquier empleo de la fuerza generaría caos en toda la región de Oriente Próximo y pondría en riesgo la estabilidad del sistema de seguridad regional.

Según informó Interfax, Rusia expresó este jueves preocupación por las amenazas recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el envío de una destacada flota naval hacia Irán. El Kremlin consideró que un ataque contra la República Islámica podría desencadenar consecuencias graves, incluido el desorden regional y la intensificación de la inestabilidad en Oriente Próximo. Peskov recalcó que “cualquier acción de fuerza sólo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad”.

Tal como publicó la agencia Interfax, las declaraciones rusas surgieron después de que Trump aumentara la tensión con Teherán, adelantando que “una flota mayor” que la desplegada con anterioridad en Venezuela está en marcha rumbo a Irán. Trump también amenazó con una ofensiva considerablemente más severa que la ordenada en junio de 2025, salvo que se alcance un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió que el país se encuentra listo para responder inmediatamente ante cualquier agresión respaldada por Estados Unidos. Araqchi afirmó, según consignó Interfax, que las Fuerzas Armadas iraníes permanecen en estado de máxima alerta y preparadas para responder “de forma inmediata y contundente” a cualquier ataque contra el territorio, espacio aéreo o aguas iraníes. El funcionario destacó que Irán ha aprendido “valiosas lecciones” de la guerra de doce días ocurrida en junio, marcada por enfrentamientos directos entre Israel e Irán.

Según detalló la agencia Interfax, Irán interpreta las amenazas recientes como una prolongación de la ofensiva militar iniciada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se unió Estados Unidos con ataques a tres instalaciones nucleares en territorio iraní. Araqchi afirmó que la experiencia de estos días de conflicto ha permitido a Irán fortalecer su capacidad de respuesta y actuar con mayor rapidez y profundidad en caso de futuras agresiones.

El gobierno ruso, de acuerdo con el medio Interfax, insistió en la vía diplomática y reiteró la necesidad de evitar cualquier escalada militar que involucre a actores regionales y externos. El portavoz del Kremlin consideró que la situación sigue siendo delicada y abogó por un regreso a los mecanismos de negociación para prevenir episodios que puedan desestabilizar aún más la región.

En este contexto, Rusia ha urgido a todos los países a renunciar a la fuerza y retomar el diálogo como único camino sostenible para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Las autoridades rusas han enmarcado las acciones estadounidenses y sus consecuencias dentro de un ciclo de inestabilidad comenzado tras el ataque inicial de Israel y la posterior intervención de Washington, factores que, según la parte rusa, requieren una respuesta internacional concertada que priorice la diplomacia.

Temas Relacionados

IránRusiaDonald TrumpAbbas AraqchiOriente PróximoEstados UnidosConflicto internacionalAmenazas militaresDimitri PeskovInterfaxEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los 27 acuerdan nuevas sanciones contra Irán y le dificultan el acceso a componentes para drones y misiles

La Unión Europea avanza con restricciones dirigidas a altos cargos iraníes por represión interna y dificulta el acceso de Teherán a tecnología de defensa tras el apoyo a Rusia, mientras se debate declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica

Los 27 acuerdan nuevas sanciones

El Banco Central de Brasil mantiene por quinta vez los tipos en el 15% y anticipa un recorte en marzo

El organismo monetario prevé iniciar una reducción de tasas tras confirmar que la inflación brasileña sigue bajando, mientras recalca la necesidad de mantener cautela por la incertidumbre internacional y vigila el efecto fiscal sobre los mercados locales

El Banco Central de Brasil

Puente acusa a la "derecha política y mediática" de esparcir "bulos conscientes" sobre Adamuz

Durante su intervención en el Senado, el titular de Transportes denunció una campaña coordinada en redes y medios que busca desacreditar el sistema ferroviario nacional, vinculando la propagación de noticias falsas con estrategias para debilitar la confianza en las instituciones

Puente acusa a la "derecha

El Girona-Barça se jugará el lunes 16 de febrero y el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado 14

El Girona-Barça se jugará el

El campo leonés sale a la calle: cerca de 1.000 tractores y unas 4.000 personas claman por la pervivencia del sector

Miles de manifestantes, respaldados por las principales asociaciones agrícolas, exigen respuestas a la crisis rural, rechazan el pacto UE-Mercosur y reclaman apoyo institucional para hacer viable la actividad y garantizar trabajo y población en el entorno rural

El campo leonés sale a