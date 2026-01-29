Rusia advierte del "caos" que puede desatar un ataque a Irán en medio de las amenazas de Trump

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que el potencial negociador en Irán persiste, por lo que la atención internacional debería dirigirse a mecanismos de negociación en lugar del uso de la fuerza. De acuerdo con el medio Interfax, Peskov subrayó que es crucial que todas las partes involucradas practiquen contención y eviten acciones militares, advirtiendo que cualquier empleo de la fuerza generaría caos en toda la región de Oriente Próximo y pondría en riesgo la estabilidad del sistema de seguridad regional.

Según informó Interfax, Rusia expresó este jueves preocupación por las amenazas recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el envío de una destacada flota naval hacia Irán. El Kremlin consideró que un ataque contra la República Islámica podría desencadenar consecuencias graves, incluido el desorden regional y la intensificación de la inestabilidad en Oriente Próximo. Peskov recalcó que “cualquier acción de fuerza sólo puede crear caos en la región y tener consecuencias muy peligrosas en términos de desestabilización del sistema de seguridad”.

Tal como publicó la agencia Interfax, las declaraciones rusas surgieron después de que Trump aumentara la tensión con Teherán, adelantando que “una flota mayor” que la desplegada con anterioridad en Venezuela está en marcha rumbo a Irán. Trump también amenazó con una ofensiva considerablemente más severa que la ordenada en junio de 2025, salvo que se alcance un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

En paralelo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió que el país se encuentra listo para responder inmediatamente ante cualquier agresión respaldada por Estados Unidos. Araqchi afirmó, según consignó Interfax, que las Fuerzas Armadas iraníes permanecen en estado de máxima alerta y preparadas para responder “de forma inmediata y contundente” a cualquier ataque contra el territorio, espacio aéreo o aguas iraníes. El funcionario destacó que Irán ha aprendido “valiosas lecciones” de la guerra de doce días ocurrida en junio, marcada por enfrentamientos directos entre Israel e Irán.

Según detalló la agencia Interfax, Irán interpreta las amenazas recientes como una prolongación de la ofensiva militar iniciada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se unió Estados Unidos con ataques a tres instalaciones nucleares en territorio iraní. Araqchi afirmó que la experiencia de estos días de conflicto ha permitido a Irán fortalecer su capacidad de respuesta y actuar con mayor rapidez y profundidad en caso de futuras agresiones.

El gobierno ruso, de acuerdo con el medio Interfax, insistió en la vía diplomática y reiteró la necesidad de evitar cualquier escalada militar que involucre a actores regionales y externos. El portavoz del Kremlin consideró que la situación sigue siendo delicada y abogó por un regreso a los mecanismos de negociación para prevenir episodios que puedan desestabilizar aún más la región.

En este contexto, Rusia ha urgido a todos los países a renunciar a la fuerza y retomar el diálogo como único camino sostenible para reducir las tensiones en Oriente Próximo. Las autoridades rusas han enmarcado las acciones estadounidenses y sus consecuencias dentro de un ciclo de inestabilidad comenzado tras el ataque inicial de Israel y la posterior intervención de Washington, factores que, según la parte rusa, requieren una respuesta internacional concertada que priorice la diplomacia.