Neoenergia (Iberdrola), Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro

El máximo galardón regional que reconoce la gestión organizacional sobresaliente había permanecido inédito en manos de un grupo empresarial durante más de dos décadas. Ese escenario cambió cuando Neoenergia, filial brasileña de Iberdrola, recibió el Premio Iberoamericano de la Calidad en la categoría Oro, según informó la propia compañía. Este hecho marca la primera vez, en las veintiséis ediciones del premio, en la que un conglomerado empresarial logra dicho reconocimiento, lo que resalta el alcance de la distinción otorgada en una ceremonia efectuada en Madrid.

De acuerdo con la información divulgada por Iberdrola, la condecoración responde a los estándares operativos elevados y al notable desempeño mostrado por las cinco distribuidoras de Neoenergia. El consejero delegado de la empresa, Eduardo Capelastegui, asistió a la entrega del premio, que tuvo lugar en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una nutrida asistencia institucional. El galardón es parte de un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo la coordinación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la gestión de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq), detalló la empresa.

El reconocimiento situó a Neoenergia como la organización más grande en obtener el premio, dado que su plantilla supera los 16.000 trabajadores, lo cual refuerza, según consignó Iberdrola, el compromiso del grupo con la gestión responsable, el impacto social y los principios de sostenibilidad. La premiación se basa en la aplicación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, un estándar que exige a las organizaciones participantes demostrar avances en áreas como la innovación, la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos, de acuerdo con lo reportado por la compañía española.

En la misma jornada, según amplió el comunicado de Iberdrola, la filial mexicana del grupo fue reconocida con un galardón en la categoría Oro por el programa social DestElla. Este proyecto, activo desde principios de 2024, tiene la finalidad de impulsar el desarrollo y el empoderamiento de niñas y mujeres a través de iniciativas deportivas. Más de 8.500 personas se han visto beneficiadas por DestElla hasta la fecha. Katya Somohano, consejera delegada de Iberdrola México, recogió el reconocimiento durante el acto.

El medio destacó que el Grupo Iberdrola ha acumulado una trayectoria de distinciones en el ámbito regional durante la última década. En 2014 y 2016, Neoenergia Elektro —una de las distribuidoras del grupo en Brasil— fue reconocida con el mismo premio en la categoría Oro, según indicó Iberdrola. Además, Iberdrola México, obtuvo la categoría Plata en 2019 y 2021, logrando finalmente la categoría Oro este año.

El Premio Iberoamericano de la Calidad constituye el principal distintivo concedido a organizaciones públicas y privadas dentro de la región, como explicó el propio grupo. El proceso de evaluación, gestionado por Fundibeq y coordinado por la SEGIB, considera criterios estrictos de calidad relacionados con la gestión, la responsabilidad social y el compromiso sostenible. Esta distinción no solo reconoce los logros actuales, sino que también busca impulsar la mejora continua entre las empresas e instituciones participantes en toda Iberoamérica.