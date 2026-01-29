Museo Reina Sofía, Museo del Prado y Zinemaldia, mejores instituciones culturales de 2025 en España, según estudio

El informe más reciente del Observatorio de la Cultura señala un crecimiento previsto del sector cultural en España para 2026 en torno al 2,88 por ciento, un dato que supera la previsión registrada el año anterior. La perspectiva de avance resulta más optimista entre los profesionales del sector privado, que alcanzan una expectativa media del 4,39 por ciento, mientras que las previsiones para quienes operan en el sector público se sitúan en 1,80 por ciento y para los profesionales independientes en 2,53 por ciento. Este balance anual, elaborado tras una consulta a 443 especialistas del ámbito público y privado durante noviembre y diciembre de 2025, sirve de contexto para el anuncio de las instituciones culturales más apreciadas en todo el país, según reportó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, el liderazgo en el ranking nacional lo ocupa el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que en el informe correspondiente a 2025 figura como la institución cultural mejor valorada del año anterior. A continuación se ubican el Museo del Prado, que desciende a la segunda posición, y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, también conocido como Zinemaldia, que mantiene el tercer puesto alcanzado en la edición previa del estudio de la Fundación Contemporánea. Esta evaluación incluyó a más de 500 propuestas procedentes de todas las comunidades autónomas a través de un panel conformado por gestores, programadores, creadores, docentes, expertos en políticas culturales y otros actores destacados del sector.

El informe, detallado por Europa Press, muestra que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza asciende hasta el cuarto lugar del ranking tras superar al Museo Guggenheim, que desciende una posición. Entre las instituciones que también se han situado en los primeros diez puestos se encuentran el Teatro Real, que mejora dos posiciones respecto al año anterior; el CaixaForum; el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que retrocede dos escalones; la Fundación Juan March; el Festival de Málaga; y Matadero Madrid, que comparte valoración con los dos anteriores. El listado completo del Observatorio de la Cultura destaca hasta 116 instituciones y actividades culturales que han recibido reconocimiento nacional, extendiendo el espectro de visibilidad a propuestas diversas.

La clasificación de este año incluye nuevas incorporaciones relevantes que, según consigna Europa Press, han captado la atención de los panelistas. Destacan figuras como Mondiacult, que aparece en el puesto cuarenta y dos; la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, que alcanza el lugar cincuenta; el MACA de Alicante, ubicado en el cincuenta y dos; el Teatre Lliure de Barcelona y el CGAC de Santiago de Compostela, ambos en el lugar cincuenta y seis. Varias instituciones experimentaron un avance notable, entre ellas Teatros del Canal y Fundación Cerezales, que mejoraron treinta y ocho posiciones cada una; The MOP Foundation, que subió veintinueve; Tabakalera, con un incremento de veintidós puestos; y el Museo Helga de Alvear, que avanzó dieciocho lugares dentro del ranking nacional.

En contraste, la valoración más baja fue para instituciones como la Quincena Musical de San Sebastián, el Atlàntida Film Fest celebrado en Palma, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Festival Internacional del Cante de las Minas, la Benéfica de Piloña, el Madrid Design Festival y San Diego Comic-Con Málaga, cada una de ellas con una puntuación de 1,8 por ciento. Este resultado indica la diversidad de percepciones que existe sobre la oferta cultural en el país y muestra que el reconocimiento depende de factores muy diversos, tal como refleja el informe de Europa Press.

El panel consultado por la Fundación Contemporánea, según indica Europa Press, estuvo compuesto por 196 mujeres y 247 hombres, de los cuales casi la mitad (46,3 por ciento) desarrolla su labor en organizaciones culturales públicas, un 36,8 por ciento pertenece a entidades culturales privadas, y el 16,9 por ciento restante se desempeña de manera independiente. Esta pluralidad de perfiles le otorga al ranking un enfoque representativo tanto del sector público como privado, así como de quienes operan fuera de las principales instituciones.

En el análisis regional, la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco encabezan la valoración de calidad e innovación de la propuesta cultural ofrecida por cada comunidad autónoma, de acuerdo con el reporte de Europa Press. A continuación se sitúan Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, que mantienen la misma posición alcanzada en el estudio anterior. Galicia supera por primera vez el veinte por ciento de votos del panel, mientras Cantabria y Castilla y León avanzan dos posiciones cada una. El bloque principal se completa con Navarra, Asturias y Baleares, cada una de ellas recibiendo el apoyo de más del diez por ciento de los panelistas. En el extremo opuesto del ranking regional figuran Murcia y Castilla-La Mancha, ambas descendiendo tres puestos respecto al año anterior.

En cuanto a las ciudades, Madrid lidera la lista de las mejores urbes en calidad de oferta cultural para 2025, seguida de Barcelona, Bilbao y Valencia, que asciende un puesto. Málaga desciende uno, mientras que Sevilla, San Sebastián, Santander, Valladolid y Granada completan los primeros diez puestos, según la información consignada por Europa Press. Granada destaca entre las ciudades que lograron una mejor posición en comparación con el informe previo.

El Observatorio de la Cultura también otorga cada año las Insignias Culturales a aquellas instituciones, actividades y entidades sobresalientes tanto a escala nacional como en cada una de las comunidades autónomas. Según Europa Press, en la última edición, la Insignia Cultural nacional recayó en el Museo Reina Sofía. En el ámbito regional, se produjeron relevos en Aragón (Pirineos Sur), Asturias (Museo de Bellas Artes de Asturias), Baleares (Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca), Canarias (Tenerife Espacio de las Artes), Castilla y León (MUSAC), Cataluña (Temporada Alta), Extremadura (Museo Helga de Alvear), Galicia (CGAC), La Rioja (Sierra Sonora) y Navarra (Museo Jorge Oteiza). En otras regiones se mantienen los mismos premiados que en años anteriores, como el Festival de Málaga en Andalucía, el Centro Botín en Cantabria, el Festival de Almagro en Castilla-La Mancha, el Museo Reina Sofía en la Comunidad de Madrid, el IVAM en Comunidad Valenciana, el Festival de San Sebastián en el País Vasco y La Mar de Músicas en la Región de Murcia, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

La amplitud de la muestra del panel y el reconocimiento a más de quinientas propuestas permiten reflejar un panorama diverso y dinámico del ecosistema cultural en España. El informe difundido por Europa Press concluye que el sector mantiene perspectivas de crecimiento moderado para el próximo año, ofreciendo datos e indicadores que marcan tendencias tanto en la percepción de la calidad e innovación de la oferta cultural, como en la evolución y reconocimiento institucional en todas las comunidades y ciudades principales del país.