México se alía con Flix para vender billetes del Tren Maya en Europa

México y la compañía alemana de transportes Flix han firmado una alianza para iniciar la venta de billetes del Tren Maya en Europa a través de su plataforma y aplicación móvil, según ha anunciado la secretaría de Turismo de México.

Los turistas podrán adquirir billetes del Tren Maya a través de la plataforma de Flix y de sus puntos físicos de venta, con viajes disponibles a partir del 1 de febrero para facilitar el plan de recorridos hacia el sureste mexicano.

"La incorporación del Tren Maya a Flix confirma que este proyecto continúa consolidándose en el mercado europeo, despertando el interés de viajeras y viajeros que buscan experiencias culturales, sostenibles y conectadas. Es una muestra de cómo México innova en su promoción turística para acercar el Mundo Maya al mundo", afirmó la secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez.

El Tren Maya opera en la actualidad 20 servicios ferroviarios comerciales diarios hacia destinos turísticos clave del sureste mexicano. Durante el periodo vacacional de invierno transportó 147.416 pasajeros, con un récord histórico de 9.844 personas en un solo día.

Este acuerdo se complementa con la oferta del Grupo Mundo Maya, que integra siete hoteles, cuatro parques y dos museos, para consolidar un ecosistema turístico que articule el transporte, hospedaje y experiencias culturales y naturales en beneficio del desarrollo regional.

