Localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia en Castell de Ferro

La búsqueda de una mujer de 62 años culminó tras encontrarse su cuerpo sin vida en la Rambla de los Hileros, después de que su familia alertara a las autoridades de su desaparición esa misma mañana. De acuerdo con Europa Press, agentes de la Guardia Civil confirmaron que el hallazgo ocurrió la noche del miércoles en una acequia del municipio de Castell de Ferro, en la provincia de Granada, sin que se observaran lesiones físicas que pudieran sugerir violencia en el lugar.

Europa Press detalló que los familiares de la fallecida habían denunciado su ausencia durante la mañana, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona. El cuerpo fue encontrado en la acequia conocida como Rambla de los Hileros, lo que permitió cerrar el operativo e iniciar los protocolos forenses para esclarecer las circunstancias de su muerte. La Guardia Civil indicó a Europa Press que, al no advertirse señales externas de agresión, el examen de autopsia resultará esencial para determinar la causa exacta del deceso.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, informó en sus redes sociales sobre el impacto que la noticia generó en la comunidad local, señalando que el hallazgo se produjo justo después de una jornada complicada marcada por una fuerte tormenta de lluvia y viento en la zona. En su mensaje, Antequera comunicó el pésame oficial de la corporación municipal a los familiares de la mujer y expresó la solidaridad del municipio tras el desenlace.

El temporal mencionado por la alcaldesa obligó a redoblar la atención en la seguridad de la localidad y generó condiciones adversas para las tareas desarrolladas por los servicios de emergencia y la Guardia Civil, según consignó Europa Press. Las autoridades han centrado las actuaciones en la vigilancia del entorno de la acequia y en el seguimiento de los procedimientos legales y médicos posteriores al hallazgo.

A la espera de los resultados de la autopsia, la investigación policial continúa recabando información y testimonios que ayuden a esclarecer el contexto y los hechos previos a la desaparición y posterior fallecimiento. Europa Press señaló que no se han adelantado hipótesis respecto a los motivos del deceso debido a la ausencia de signos de violencia en el cuerpo encontrado.

La presencia de la Guardia Civil en la zona se ha mantenido tras el descubrimiento, tanto para colaborar con el Instituto de Medicina Legal como para informar a la familia sobre los pasos siguientes en el proceso, informó el medio. Mientras tanto, el municipio permanece atento a la evolución de los acontecimientos y a la información oficial que puedan aportar los responsables forenses durante las próximas horas.

Por el momento, no se han publicado datos adicionales sobre la identidad de la fallecida más allá de la edad y su condición de vecina de Castell de Ferro, siguiendo los protocolos habituales de confidencialidad y protección de datos, según publicó Europa Press. En tanto, las expresiones públicas de la alcaldesa y las declaraciones oficiales de la Guardia Civil han servido para canalizar el sentir de la comunidad, especialmente ante la incertidumbre que rodea las causas del fallecimiento hasta que el examen médico arroje conclusiones precisas.

La acequia de la Rambla de los Hileros, punto donde se produjo el hallazgo, suele estar sujeta a inspecciones periódicas durante episodios de temporal, precisó Europa Press. La atención de los equipos de emergencia en situaciones climáticas adversas refuerza la vigilancia del entorno, por lo que la localización del cuerpo fue posible en esa franja horaria.

El municipio de Gualchos-Castell de Ferro permanece a la espera de los informes oficiales para entender las circunstancias que llevaron a este desenlace, mientras que las autoridades mantienen comunicación constante con la familia y ofrecen acompañamiento durante el proceso. Según el medio, no se prevén actualizaciones sustanciales hasta que se reciban los resultados definitivos de la autopsia, punto esencial para aclarar el motivo del fallecimiento y resolver cualquier duda sobre la secuencia de los hechos que concluyeron con la localización del cuerpo sin vida en la acequia.