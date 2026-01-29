Agencias

Las fuerzas de Rusia matan a dos sospechosos de planear un atentado contra un lugar de culto y una vía férrea

El Servicio Federal de Seguridad informó que los individuos abatidos tenían vínculos con una organización internacional, planeaban actos violentos coordinados y fueron neutralizados durante un enfrentamiento armado, mientras continúa una amplia investigación sobre redes extremistas en la región rusa de Daguestán

De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad (FSB), las autoridades rusas incautaron armas, municiones y material explosivo en poder de dos individuos abatidos durante un operativo cerca de la estación de tren de Ulubiyevo, en la república de Daguestán. Esta acción formó parte de una operación en la que los sospechosos, considerados por las autoridades como miembros de una red coordinada con una organización terrorista internacional prohibida en Rusia, se resistieron al arresto con armas de fuego y resultaron muertos en el enfrentamiento, mientras que ningún agente ni civil sufrió daños, según aseguró el FSB.

Según publicó la agencia Europa Press, los dos sospechosos planeaban atentados dirigidos a un lugar religioso y a un tramo de la vía férrea entre Majachkala y Derbent, en el Cáucaso Norte. Las investigaciones del FSB apuntaron que estos individuos habían mantenido contactos, a través de la aplicación Telegram, con un responsable de reclutamiento perteneciente al grupo terrorista citado, al que no se identificó oficialmente. Como parte de este contacto, los sospechosos habrían jurado lealtad a dicha organización y manifestado su disposición para ejecutar actos terroristas.

El FSB detalló que, tras estas comunicaciones, los implicados eligieron objetivos específicos, realizaron labores de vigilancia y ensamblaron un artefacto explosivo artesanal que pretendían utilizar en los ataques. Durante las inspecciones de sus domicilios, los agentes también confiscaron literatura considerada extremista y símbolos asociados a la misma organización internacional. Los artificieros del FSB desactivaron el explosivo hallado en el lugar del operativo.

La agencia de seguridad rusa enfatizó que los criminales emplean diversos canales de comunicación en línea, incluidas redes sociales y aplicaciones de mensajería, para identificar y reclutar a personas dispuestas a participar en actividades terroristas o de sabotaje contra infraestructuras y objetivos estratégicos en Rusia. El FSB advirtió que quienes colaboren o brinden apoyo a este tipo de redes serán identificados y podrían enfrentarse a penas que incluyen la cadena perpetua.

Las investigaciones sobre la extensión y conexiones de posibles células extremistas en la región siguen en curso. Tal como indicó Europa Press, las autoridades no han facilitado públicamente la identidad de los sospechosos abatidos ni el nombre de la organización a la que respondían, pero reforzaron la alerta sobre la amenaza persistente en Daguestán y otras regiones del norte del Cáucaso. El operativo se enmarca en los esfuerzos continuos de las autoridades rusas por combatir los movimientos extremistas y los intentos de perpetrar ataques dentro del país.

