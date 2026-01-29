La estadounidense Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Mientras conversaba sobre su vida diaria, Serena Williams compartió que recientemente, al completar un formulario, indicó que su ocupación era “ama de casa”. Tal como relató en tono de humor, esta respuesta refleja el papel prioritario que dedica actualmente a su familia y sus hijos, según informó el medio The Today Show, que la entrevistó en Estados Unidos. A pesar de este nuevo enfoque en su vida personal, la figura del tenis evitó descartar de forma concluyente un posible regreso al circuito profesional, lo que abrió interrogantes sobre su futuro entre la prensa deportiva.

Con veintitrés títulos individuales de Grand Slam en su palmarés y retirada oficial desde agosto de 2022, Williams declaró en la mencionada entrevista que, por ahora, se concentra en disfrutar de la maternidad y las experiencias cotidianas fuera del deporte profesional. De acuerdo con The Today Show, la extenista respondió con evasivas cuando fue consultada acerca de un eventual retorno a la competición: “¿De verdad me preguntas esto en 'The Today Show'? Oh, Dios mío. Ahora mismo sólo me divierto y disfruto de mi vida, eso no es un sí ni un no. No lo sé, voy a ver qué pasa”.

Serena Williams puntualizó que ser madre de dos hijos constituye actualmente su principal función. Así lo confirmó durante la conversación, en la que se refirió en tono distendido a su rutina familiar y cómo esta define su día a día. “Tengo dos hijos” y “me considero ama de casa a tiempo completo”, detalló la exjugadora, reiterando el cambio drástico que ha experimentado tras concluir su carrera profesional.

The Today Show reportó que, a finales de diciembre pasado, Williams desmintió los rumores vinculados a un posible retorno a las canchas pese a que, según publicaciones anteriores, su nombre apareció de nuevo en la lista del programa antidopaje de este deporte. Al indagar en este punto durante la reciente entrevista, la exnúmero uno mundial optó por no profundizar: “¿He vuelto a entrar? No sé si había dejado de hacerlo. Escucha, no puedo hablar de esto”.

El diálogo mediático ha mantenido el tema del regreso de la extenista como fuente constante de especulaciones. Desde su anuncio de retiro, Williams ha reiterado en distintas ocasiones que, pese a no tener definido ningún plan relacionado con el tenis profesional, su rol principal se vincula con la crianza y el entorno familiar, destacó The Today Show.

A lo largo de su carrera, Serena Williams logró consagrarse como una de las figuras más laureadas del tenis mundial, y su retiro en 2022 marcó el cierre de una etapa en la disciplina. Su presencia en el programa antidopaje, sumada a respuestas ambiguas sobre el futuro, contribuye a mantener el interés público y la atención de los seguidores ante eventuales decisiones.

La conversación publicada por The Today Show muestra que Williams no ha entregado confirmaciones sobre una posible vuelta y ha preferido dejar abierta la pregunta sobre su futuro en el deporte, a la vez que evidencia un cambio personal en sus prioridades. Reafirmó que la maternidad y la experiencia de la vida fuera de las competencias ocupan ahora el centro de su atención.