Kiev contacta con SpaceX ante acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, expresó agradecimientos tanto a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, como a Elon Musk, por la resolución inmediata tras la aparición de informes que señalaban el empleo de la conectividad Starlink en drones rusos sobre ciudades ucranianas. Según detalló el medio de comunicación, en respuesta directa a este reporte, el Ministerio de Defensa se puso en contacto con la empresa fundada por Musk a pocas horas de recibir los primeros avisos sobre la supuesta utilización de la tecnología estadounidense en vehículos no tripulados vinculados con fuerzas rusas.

De acuerdo con la información compartida por el propio Fedorov en redes sociales y tal como publicó el medio, el gobierno ucraniano avanzó rápidamente con la comunicación a SpaceX tras conocer los informes que mencionaban la presencia de sistemas Starlink en drones rusos. El funcionario indicó que se propusieron distintas acciones concretas con el objetivo de abordar las preocupaciones sobre la posible utilización de servicios tecnológicos occidentales en operaciones militares sobre territorio ucraniano. El medio agregó que el equipo de SpaceX respondió de inmediato, comenzando a trabajar en una solución para impedir que los drones operando en zonas urbanas continúen accediendo a la conectividad satelital proporcionada originalmente para apoyar a Ucrania.

Fedorov remarcó, de acuerdo con lo recogido por la fuente, que el apoyo tecnológico de Occidente debe dirigirse exclusivamente a respaldar la defensa de sociedades democráticas y la protección de la población civil, y no debe usarse como herramienta en acciones hostiles o ataques a instalaciones urbanas. En palabras del funcionario, las tecnologías “deben seguir apoyando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, no emplearse para el terrorismo y la destrucción de ciudades pacíficas”, según consignó el medio.

Según la información divulgada por el medio, el Ministerio de Defensa de Ucrania insistió en la necesidad de que las compañías tecnológicas occidentales adopten mecanismos eficaces para evitar que sus productos terminen empleados de forma contraria a los principios de defensa y seguridad internacional. El uso de Starlink por parte de fuerzas rusas ha generado preocupación sobre los riesgos de que herramientas originalmente puestas a disposición de Ucrania queden vulnerables a la manipulación o el acceso de actores no autorizados.

Tal como informó la prensa internacional, mientras el Ministerio ucraniano y SpaceX desplegaban gestiones para identificar soluciones técnicas, en el ámbito político internacional se produjeron novedades en torno al conflicto armado. Según consignó el medio, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció que Moscú habría aceptado suspender los ataques sobre infraestructuras clave de Ucrania durante siete días, medida adoptada en un contexto de bajas temperaturas debido al invierno y después de un incremento en los ataques del Kremlin sobre suelo ucraniano.

El despliegue de Starlink en el conflicto entre Ucrania y Rusia ha estado bajo vigilancia constante desde el inicio de la invasión, ya que la tecnología satelital proporciona conectividad en zonas donde la infraestructura convencional queda fuera de servicio por los combates. Según lo reportado por el medio, desde los primeros meses de la guerra, la dependencia de Ucrania en Starlink ha sido considerada crítica para mantener los sistemas de comunicación de emergencia y la coordinación de operaciones defensivas.

El diálogo establecido entre el gobierno ucraniano y SpaceX, relatado por el medio de referencia, se enmarca en el debate más amplio sobre el control de tecnologías avanzadas en escenarios de conflicto y la responsabilidad de las empresas privadas en el monitoreo del uso de sus servicios. Tanto en foros internacionales como en declaraciones públicas, varios funcionarios y analistas han señalado la relevancia de asegurar protocolos de identificación y bloqueo rápido para prevenir la utilización no autorizada de recursos tecnológicos en situaciones de guerra activa.

El medio añadió que, ante la sospecha de nuevos métodos para burlar restricciones y acceder ilícitamente a servicios satelitales, el gobierno de Ucrania alertó sobre la urgencia de colaborar con las compañías proveedoras en la detección temprana de posibles usos indebidos. Fedorov reconoció la disposición de SpaceX a dialogar con Kiev y la voluntad de la empresa por fortalecer medidas de seguridad a través de mecanismos colaborativos que permitan salvaguardar la utilización exclusiva de las tecnologías en favor de la defensa.

Según describió la misma fuente, hasta el momento no se ha publicado información oficial sobre los detalles técnicos de la respuesta implementada por SpaceX, ni tampoco sobre nuevas restricciones específicas en los sistemas Starlink, aunque el contacto inmediato entre la empresa y las autoridades ucranianas apunta a una revisión y adaptación de protocolos. Los antecedentes recientes resaltan la importancia de la cooperación entre gobiernos y actores privados ante amenazas híbridas en escenarios de guerra, según coincidieron fuentes oficiales y observadores citados por el medio.