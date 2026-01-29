Honor Magic8 Lite llega con autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

La batería de silicio y carbono, con capacidad de 7.500 mAh, permite al Honor Magic8 Lite alcanzar hasta tres días de autonomía y soportar hasta 49,1 horas de reproducción de música, según detalló Honor. El medio reportó que este dispositivo se suma a la gama 8 Series y está diseñado con materiales que ofrecen una elevada resistencia frente a golpes, agua y polvo, orientado a quienes priorizan la durabilidad en su uso diario.

El nuevo teléfono inteligente, disponible en España, incorpora una estructura reforzada y tecnología de protección que, de acuerdo con Honor, lo hace resistente a caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre distintas superficies. Tal como publicó la empresa, cuenta con la certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, inédita en el sector, a la que se suma la SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification presente ya en modelos anteriores. Según informó la compañía, este refuerzo se apoya en la tecnología anticaída Ultra-Bounce, la utilización de fluido no newtoniano y un cristal templado especialmente resistente, preparado para soportar impactos incluso contra diez tipos distintos de superficies de piedra y exposición a disparos de pistola de aire comprimido.

De acuerdo con lo consignado por Honor, el Magic8 Lite también incorpora un avanzado sistema de impermeabilidad, gracias a una estructura de resistencia al agua de tres capas 2.0, que garantiza la compatibilidad con los estándares IP68 e IP69K. Este sistema posibilita el uso del dispositivo en entornos expuestos a agua sucia o a temperaturas elevadas durante al menos 10 segundos, y permite sumergir el teléfono a una profundidad de hasta 1,5 metros por un periodo de hasta 30 minutos.

El fabricante aseguró, según el medio, que la durabilidad del Magic8 Lite se ve reforzada con un algoritmo de antienvejecimiento, diseñado para extender la vida útil hasta seis años, descentralizando el desgaste de la batería y complementándose con la capacidad de carga rápida de 66W. Esta conjunción de tecnologías permite navegar durante 22,2 horas de video en línea, jugar durante 15,7 horas o mantener videochats activos por 11,4 horas, todo ello con una única carga completa. En situaciones de batería baja, el modo ultra-eficiente permite seguir en llamadas por una hora adicional, incluso cuando el nivel desciende al 2 por ciento.

En el apartado fotográfico, este modelo integra una cámara principal de 108 megapíxeles con un sensor de 1/1,67 pulgadas, equipada con estabilización OIS y EIS, lo que contribuye a una mayor precisión en las capturas, especialmente en condiciones de baja luz. Según especificó la firma, la cámara ofrece una variedad de funciones avanzadas apoyadas por inteligencia artificial, como un borrador con IA, herramientas de recorte y expansión de imagen, refinamiento fotográfico y eliminación de reflejos. Otros elementos destacados incluyen la transferencia de fotos HD en movimiento entre dispositivos iOS, así como la creación de collages de fotografías en movimiento en resolución 4K.

En términos de pantalla, el Honor Magic8 Lite dispone de un panel OLED de 6,79 pulgadas, que soporta hasta 1.070 millones de colores y una resolución de 1,5K. El diseño presenta biseles delgados de 1,3 milímetros, generando una relación pantalla-cuerpo del 94,6 por ciento, lo que, según indicó la compañía, ofrece una experiencia visual envolvente con una frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo HDR máximo de 6.000 nits. Honor también señaló múltiples soluciones para el cuidado ocular, como atenuación PWM de 3.840 Hz, filtro nocturno circadiano, desenfoque por inteligencia artificial, atenuación dinámica y reducción de luz azul directamente desde el hardware.

El dispositivo presenta acabados metálicos y esquinas suavizadas. Está disponible en colores verde, negro y granate; este último viene con una textura que recuerda al cuero y detalles dorados en el módulo circular de las cámaras traseras. El diseño está orientado a mantener un peso ligero sin sacrificar la resistencia general del producto.

Toda la estructura descansa sobre el procesador Snapdragon 6 Gen 4, que, de acuerdo con Honor, asegura mejoras del 29 por ciento en el rendimiento gráfico y del 11 por ciento en la capacidad de la CPU respecto a generaciones anteriores. Incluye la tecnología RAM Turbo, que eleva la experiencia hasta el equivalente de 16 GB de RAM y admite almacenamiento interno de hasta 512 GB, lo que amplía su capacidad de respuesta y almacenamiento para aplicaciones, juegos y archivos multimedia de alta calidad.

Honor puso el Magic8 Lite a disposición del público en España con dos versiones: una de 256 GB por 399 euros y otra de 512 GB por 429 euros, según detalló la empresa. Con este nuevo lanzamiento, la compañía busca fortalecer su posicionamiento en el segmento de gama media, combinando características de alta durabilidad y tecnologías avanzadas orientadas a satisfacer las necesidades actuales de los usuarios.