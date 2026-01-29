Gestrisam obtiene el reconocimiento 'Trayectoria Excelente' en los XXVI Premios Iberoamericanos de la Calidad

El organismo autónomo de Gestión Tributaria, Gestrisam, del Ayuntamiento de Málaga ha obtenido el reconocimiento 'Trayectoria Excelente', máxima categoría en los XXVI Premios Iberoamericanos de la Calidad y la Excelencia 2025 que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq).

En un acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, Gestrisam ha sido distinguido con el 'Premio Trayectoria Excelente' en la edición 2025, un premio que, en concreto, reconoce a aquellas organizaciones que, habiendo sido galardonadas con el Premio Oro con anterioridad, vuelven a lograr dicho nivel en una siguiente postulación, al mantener o superar ese mismo nivel de calidad y excelencia en la prestación de sus servicios.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es promovido por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Segib (Secretaría General Iberoamericana) y gestionado por Fundibeq.

Ha sido recogido por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidente del consejo rector de Gestrisam, Carlos Conde, junto con una delegación del propio organismo.

El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, Jordi García Brustenga, el secretario adjunto Iberoamericano (Segib), José Frederico Ludovice, el presidente de la CEOE/CEIB, Antonio Garamendi, y el presidente del Patronato de Fundibeq y CEO de Aenor, Rafael García Meiro.

Gestrisam ya obtuvo el Premio Oro en la edición de 2022, y fue entregado por el Rey Felipe VI le entregó en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santo Domingo en 2023, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En esta nueva evaluación a la que se ha sometido Gestrisam, por parte de los evaluadores se ha destacado que las personas que forman parte de su organización demuestran su implicación y contribución a la mejora constante del servicio público que prestan, quedando acreditado la constante superación de sus resultados anuales y la satisfacción de los ciudadanos con la labor que desarrolla.

SELLO DE ORO DE LA EXCELENCIA EUROPEA

Además de este premio internacional, recientemente Gestrisam ha logrado también la renovación del Sello de Oro de la Excelencia Europea EFQM +500, máximo reconocimiento otorgado por este modelo de gestión, que concede a nivel nacional el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, responsable de entregar esta distinción en el ámbito de las administraciones públicas en España.

Este nivel de excelencia, que ha mantenido en los últimos años, le valió además la obtención de Premio Nacional a la Excelencia que promueve el Gobierno de España, también en 2022, año en el que lo logró por segunda vez.

La certificación, expedida por dicho Ministerio y firmada por la Dirección General de Gobernanza Pública, sirve para acreditar la consolidación del máximo nivel de excelencia de este organismo municipal.