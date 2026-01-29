Agencias

Gestrisam obtiene el reconocimiento 'Trayectoria Excelente' en los XXVI Premios Iberoamericanos de la Calidad

Guardar

El organismo autónomo de Gestión Tributaria, Gestrisam, del Ayuntamiento de Málaga ha obtenido el reconocimiento 'Trayectoria Excelente', máxima categoría en los XXVI Premios Iberoamericanos de la Calidad y la Excelencia 2025 que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq).

En un acto celebrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, Gestrisam ha sido distinguido con el 'Premio Trayectoria Excelente' en la edición 2025, un premio que, en concreto, reconoce a aquellas organizaciones que, habiendo sido galardonadas con el Premio Oro con anterioridad, vuelven a lograr dicho nivel en una siguiente postulación, al mantener o superar ese mismo nivel de calidad y excelencia en la prestación de sus servicios.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es promovido por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, coordinado por la Segib (Secretaría General Iberoamericana) y gestionado por Fundibeq.

Ha sido recogido por el concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidente del consejo rector de Gestrisam, Carlos Conde, junto con una delegación del propio organismo.

El acto ha estado presidido por el secretario de Estado de Industria del Gobierno de España, Jordi García Brustenga, el secretario adjunto Iberoamericano (Segib), José Frederico Ludovice, el presidente de la CEOE/CEIB, Antonio Garamendi, y el presidente del Patronato de Fundibeq y CEO de Aenor, Rafael García Meiro.

Gestrisam ya obtuvo el Premio Oro en la edición de 2022, y fue entregado por el Rey Felipe VI le entregó en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santo Domingo en 2023, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En esta nueva evaluación a la que se ha sometido Gestrisam, por parte de los evaluadores se ha destacado que las personas que forman parte de su organización demuestran su implicación y contribución a la mejora constante del servicio público que prestan, quedando acreditado la constante superación de sus resultados anuales y la satisfacción de los ciudadanos con la labor que desarrolla.

SELLO DE ORO DE LA EXCELENCIA EUROPEA

Además de este premio internacional, recientemente Gestrisam ha logrado también la renovación del Sello de Oro de la Excelencia Europea EFQM +500, máximo reconocimiento otorgado por este modelo de gestión, que concede a nivel nacional el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, responsable de entregar esta distinción en el ámbito de las administraciones públicas en España.

Este nivel de excelencia, que ha mantenido en los últimos años, le valió además la obtención de Premio Nacional a la Excelencia que promueve el Gobierno de España, también en 2022, año en el que lo logró por segunda vez.

La certificación, expedida por dicho Ministerio y firmada por la Dirección General de Gobernanza Pública, sirve para acreditar la consolidación del máximo nivel de excelencia de este organismo municipal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Unos 1.500 agricultores y ganaderos y 600 tractores reclaman en las calles de Burgos una mayor protección al campo

Cerca de 1.500 manifestantes recorrieron la ciudad acompañados de más de 600 tractores, exigiendo mayor control sobre importaciones, apoyo estatal tras los recortes de la PAC y protección ante la fauna salvaje que amenaza su producción

Unos 1.500 agricultores y ganaderos

El lanzamiento de 'Crew-12', la tripulación de la astronauta francesa Adenot, está previsto para el 11 de febrero

Sophie Adenot, junto a otros tres especialistas internacionales, viajará por primera vez a la Estación Espacial Internacional, donde desarrollará investigaciones médicas, experimentos científicos y tareas de colaboración tras superar la exigente formación junto a colegas de diversas agencias

El lanzamiento de 'Crew-12', la

Windows 11 alcanza los mil millones de usuarios pero se enfrenta a diversos fallos de funcionamiento

Microsoft reconoce veloz migración global a su última versión, impulsada por el fin del soporte previo, pero enfrenta críticas y preocupación por recurrentes errores técnicos tras actualizaciones recientes, afectando a dispositivos corporativos y a usuarios particulares en todo el mundo

Windows 11 alcanza los mil

El campo muestra su "hartazgo", saca medio millar de tractores en Valladolid y señala a PP y PSOE: "Nos han vendido"

Miles de agricultores se congregan en el centro de Valladolid, desplegando tractores y exigiendo respuestas políticas ante el descontento generado por los recortes en la PAC y el acuerdo UE-Mercosur, en una jornada marcada por la unidad del sector

El campo muestra su "hartazgo",

Óscar Puente asegura que las roturas de carril son habituales en Europa, pero casi nunca con daños personales

Óscar Puente asegura que las