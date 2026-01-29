El número de muertes por suicidio en Japón cae a mínimos históricos

El registro de fallecimientos por suicidio entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato en Japón marcó un máximo histórico por segundo año consecutivo, según datos preliminares del Ministerio de Sanidad. El informe anual difundido por las autoridades japonesas revela que, aunque el país alcanzó en 2025 la cifra global más baja de muertes por suicidio desde 1978, el incremento entre menores persiste. Según publicó el diario The Japan Times, las estadísticas oficiales señalan que esta tendencia al alza en la juventud contrasta con la reducción a escala nacional del total de casos.

De acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio de Sanidad, el número de muertes por suicidio en Japón en 2025 se ubicó en 19.097, como constatan las cifras preliminares recogidas por la Policía Nacional. Esta cantidad representa una disminución de 1.223 fallecimientos respecto al año anterior, además de constituir el tercer descenso anual consecutivo. La tasa nacional se sitúa en 15,4 muertes por cada 100.000 habitantes, la más baja desde el inicio de los registros en 1978, según detalló The Japan Times.

Del total, las muertes entre hombres sumaron 13.117 casos, mientras que en mujeres se registraron 5.980. La distribución por edades muestra que las personas con edades entre 50 y 59 años encabezaron las estadísticas con 3.732 casos, seguidos de quienes tenían entre 40 y 49 años, que sumaron 2.951 muertes.

Por otra parte, las muertes autoinfligidas entre estudiantes alcanzaron cifras históricas: los fallecimientos entre alumnos de bachillerato fueron 352, en secundaria 170, y en primaria 10, sumando un total de 532 casos. El incremento de este indicador entre menores se mantiene como un fenómeno relevante, dado que es la cifra más alta desde que existen registros, reportó The Japan Times.

En el análisis regional, las autoridades señalaron un descenso en el número de suicidios en 40 de las 47 prefecturas del país. La prefectura de Yamanashi, ubicada en el centro de Japón, presenta la tasa más elevada del territorio nacional, con 21,4 muertes por cada 100.000 habitantes. En contraste, la prefectura de Tottori, al sur del país, reportó la incidencia más baja, con 10,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Las fuentes consultadas por The Japan Times precisan que los datos para 2025 permanecen en calidad de preliminares, por lo que podrían ajustarse durante el proceso de confirmación. Aun así, los resultados actuales reflejan una tendencia sostenida a la baja en el total de muertes por suicidio en Japón, una de las naciones que durante varias décadas mantuvo tasas superiores en comparación con otros países desarrollados.

Las estadísticas oficiales muestran que el descenso general de muertes autoinfligidas se distribuye de manera desigual por sexo y edad. La proporción en hombres sigue siendo mayoritaria, aunque la brecha de género también ha experimentado cambios en los últimos años, según consignó el medio japonés.

La evolución histórica del suicidio en Japón, marcada por persistentes desafíos sociales y económicos, se refleja en los informes anuales de las autoridades. En este contexto, la disminución global registrada en 2025 se interpreta como un avance respecto de décadas anteriores, aunque el aumento en menores continúa preocupando a las entidades oficiales, informó The Japan Times.

Las políticas implementadas por el gobierno nipón en los ámbitos de salud mental y prevención del suicidio han buscado abordar las causas estructurales del fenómeno, afectando distintos segmentos de la sociedad. No obstante, el repunte de muertes entre estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato indica la necesidad de medidas específicas para las edades más jóvenes, concluyeron las autoridades japonesas en el reporte recogido por The Japan Times.