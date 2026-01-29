El Kremlin detalla que Putin y Al Shara no trataron la posible extradición de Al Assad

El Kremlin ha señalado este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente interino sirio, Ahmed al Shara, no trataron la posible extradición del exmandatario Bashar al Assad, que se encuentra exiliado en Moscú desde que fuera desalojado del poder en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderados por Al Shara.

En declaraciones a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que el asunto de una extradición de Al Assad, aliado estrecho de Putin durante décadas, no fue materia de discusión en la reunión con el mandatario interino sirio en Moscú este miércoles.

"No fue discutido", ha indicado, asegurando que los líderes se centraron en cuestiones bilaterales y de desarrollo económico, tras asegurar que "el potencial es amplio y hay interés mutuo" entre Siria y Rusia.

Putin felicitó públicamente a su par sirio por los "esfuerzos" que viene realizando para restablecer la integridad territorial de Siria, tras el tenso acuerdo de alto el fuego alcanzado hace unos días con las fuerzas kurdas presentes en el noreste del país.

La de este jueves fue la segunda visita de Al Shara a Moscú después de que viajara por primera vez la capital rusa en octubre de 2025, en su primer reunión con Putin desde la llegada al poder.

La reunión se produjo en un contexto en el que Rusia está retirando equipamiento militar y logístico desde el aeropuerto de Qamishli hacia la base aérea de Hmeimim, ubicada en la gobernación de Latakia, después de hacerse el Gobierno sirio con el control del noreste del país tras la retirada de las FDS, en virtud del alto el fuego.