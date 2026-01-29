Agencias

El Departamento de Justicia presenta cargos por agresión contra el hombre que atacó a una congresista demócrata

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado por cargos de agresión al hombre que roció con una sustancia desconocida a la congresista demócrata Ilhan Omar durante una comparecencia ante el Ayuntamiento de Minneapolis, en la que criticó las redadas policiales contra migrantes impulsadas por la Administración de Donald Trump.

El hombre, identificado como Anthony Kazmierczak, se enfrenta a un cargo federal por agredir por la fuerza e intimidar a una funcionaria estadounidense mientras desempeñaba funciones oficiales, según un documento del FBI citado por la cadena NBC News.

La representante, de origen somalí, confirmó posteriormente que se encontraba bien después de que el hombre se acercara al atril en el que estaba interviniendo e intentara rociarla con un líquido desconocido en formato jeringa que posteriormente se confirmó que era vinagre de sidra de manzana.

Omar ha pedido la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la abolición del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales desplegados en Minneapolis encargados de llevar a cabo redadas contra los inmigrantes irregulares.

