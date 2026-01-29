Agencias

El CICR confirma el traslado a Gaza de 15 palestinos muertos en virtud del acuerdo de alto el fuego

Guardar

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha informado de que sus equipos han facilitado el traslado hacia la Franja de Gaza de 15 palestinos muertos en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel.

"Nos sentimos aliviados de ayudar a las familias a reunirse con sus seres queridos. Para aquellas familias cuyos seres queridos han sido repatriados, esperamos que esto les haya brindado la posibilidad de llevar a cabo su duelo", ha expresado el jefe de la delegación del CICR en Israel y los Territorios Ocupados, Julien Lerisson.

Lerisson ha indicado en un comunicado que ahora "es esencial que el acuerdo de alto el fuego se mantenga más allá de esta fase", así como que se facilite "la asistencia humanitaria en Gaza y que respete el Derecho Internacional para que las personas puedan comenzar a reconstruir sus vidas con dignidad".

"La reapertura del cruce de Rafá desempeña un papel importante para atender las necesidades inmediatas de la población. En términos más generales, es esencial permitir la entrada de artículos necesarios para la rehabilitación de infraestructuras, así como la recuperación e identificación digna de restos humanos", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ha confirmado que los cuerpos han sido trasladados al Hospital Al Shifa, lo que eleva el número total de cuerpos entregados por Israel a 360 en el marco del alto el fuego firmado por las partes.

"El Ministerio confirma que sus equipos médicos continúan atendiendo a cadáveres de acuerdo con los trámites médicos y protocolos aprobados, en colaboración con autoridades y comités correspondientes, en preparación para la finalización de exámenes, documentación y entrega a las familias", ha agregado.

Las Brigadas Al Quds, al brazo armado de Yihad Islámica, informó de que dio a las autoridades de Israel las coordenadas de los restos de Ran Gvili, el último rehén que quedaba en Gaza y cuyos restos fueron recuperados el lunes por parte del Ejército israelí.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las viviendas compradas con hipoteca logran su máximo de cinco años tras eliminarse las 'Golden Visa'

El número de operaciones con financiación para adquirir inmuebles alcanzó récords recientes tras el fin de las autorizaciones para compradores extranjeros, mientras la rehabilitación residencial y el empleo en el sector muestran crecimiento sostenido, según datos oficiales

Las viviendas compradas con hipoteca

El ECDC considera improbable que el virus Nipah llegue a Europa

Aunque dos trabajadores sanitarios indios han sido diagnosticados recientemente, expertos afirman que apenas existen posibilidades de propagación en el continente por la ausencia de murciélagos reservorio y la falta de transmisión fuera del entorno hospitalario detectado

El ECDC considera improbable que

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

Usuarios de la aplicación podrán conversar con Gemini durante sus recorridos a pie o en bicicleta, accediendo a sugerencias personalizadas y respuestas en tiempo real, medida con la que Google busca ampliar el alcance de la inteligencia artificial en su ecosistema

Google integra Gemini en Maps

La OIM pide financiación sostenida para atender a tres millones de desplazados que han vuelto a Sudán

Más de tres millones han regresado a sus comunidades en Sudán pese a la falta de servicios esenciales y viviendas, según la OIM, que advierte que quienes retornan enfrentan un futuro incierto sin ayuda internacional sostenida

La OIM pide financiación sostenida

El número de muertes por suicidio en Japón cae a mínimos históricos

El reporte anual de las autoridades japonesas muestra que las muertes por quitarse la vida han descendido por debajo de las 20.000 por primera vez en décadas, aunque los fallecimientos entre menores aumentaron por segundo año consecutivo

El número de muertes por