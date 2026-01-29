El BEI invirtió 13.800 millones en España en 2025, su principal receptor en la UE

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) firmó durante el ejercicio 2025 financiación por valor de 13.800 millones de euros en España, cerca del 14% de los 100.000 millones totales movilizados por la entidad en el conjunto de la UE, manteniendo el mismo peso relativo que el año anterior, según las cifras presentadas en su balance anual.

El volumen convierte de nuevo a España en el principal destino de la financiación del banco comunitario, por delante de otros grandes Estados miembro como Francia e Italia, que firmaron 13.121 y 12.343 millones de euros, respectivamente.

La cifra total de casi 14.000 millones se explica por la suma de la financiación ordinaria firmada por el BEI en España a lo largo de 2025, que ascendió a 10.900 millones, y el impulso adicional procedente de los préstamos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (Next Generation EU), a través del cual se canalizaron otros 2.900 millones.

"Ha sido un año récord para el Banco Europeo de Inversiones en España debido a dos razones fundamentales: la fuerza y el dinamismo de la economía española, que tiene esa demanda de inversión en proyectos de gran calidad, y, en segundo lugar, una situación relativamente temporal, que es la aplicación de los préstamos 'Next Generation'", ha señalado la presidenta del grupo, Nadia Calviño.

Sin embargo, no ha querido adelantar si ese impulso se prolongará de forma indefinida de cara a 2026, al considerar que parte del crecimiento registrado en 2025 responde a un contexto excepcional ligado al despliegue de los fondos europeos.

En todo caso, Calviño ha subrayado que el BEI seguirá siendo un "socio estratégico fundamental" para España en los próximos años, apoyando tanto a las administraciones como al tejido empresarial en proyectos clave para la competitividad, la transición verde y la movilización de inversión privada.

Entre las prioridades destacadas en 2025 figura el respaldo a pequeñas y medianas empresas vinculadas a sectores como la seguridad y la defensa. En este marco, Calviño ha anunciado la firma de un nuevo acuerdo con el Banco Santander en España para facilitar liquidez y garantías al tejido empresarial.

La presidenta del BEI ha explicado que este tipo de alianzas permiten hacer llegar la financiación europea a empresas de menor tamaño que forman parte de la cadena de valor de sectores estratégicos, apoyándose en la red de bancos comerciales.

"Estamos financiando a las pequeñas y medianas empresas en toda la cadena de suministro del sector de la seguridad y la defensa", ha indicado, tras recordar que el banco ya ha cerrado iniciativas similares con entidades de otros países europeos.

Además, Calviño ha destacado que otra de las áreas que ha ganado peso dentro de la actividad del Grupo BEI es la vivienda asequible, donde la inversión se ha incrementado hasta un 50% en el último año.

Según ha señalado, España es uno de los principales mercados en los que el banco está actuando, con proyectos relevantes en ciudades como Barcelona y con iniciativas vinculadas a la innovación en materiales y rehabilitación.

BALANCE DEL BEI EN EUROPA

En el conjunto de la Unión Europea, el Grupo BEI cerró 2025 con una financiación récord de 100.000 millones de euros, impulsada por el aumento de las inversiones en redes energéticas, vivienda, innovación y proyectos vinculados a la seguridad y la defensa.

Cerca del 60% del total se destinó a proyectos relacionados con el clima y la transición energética, con 32.900 millones dedicados a seguridad energética y 11.600 millones para redes eléctricas y almacenamiento.

CUADRUPLICA LA FINANCIACIÓN PARA EL SECTOR DE DEFENSA

El banco dedicó 5.200 millones de euros para rehabilitación, innovación y nueva construcción de viviendas, y cuadruplicó su financiación en seguridad y defensa hasta alcanzar los 4.000 millones.

Además, reforzó su apoyo a sectores como la agricultura y la bioeconomía, con 7.700 millones, y desplegó el programa TechEU con 22.400 millones para impulsar tecnologías estratégicas, mientras que fuera de la UE destinó 9.000 millones a operaciones internacionales, manteniendo su respaldo a Ucrania.