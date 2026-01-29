El Ayuntamiento de Santander y el Palacio de La Magdalena se iluminan de rojo por el 58 cumpleaños del Rey

El color rojo carmesí, asociado tradicionalmente al estandarte del monarca, estará presente en las fachadas del Ayuntamiento de Santander y del Palacio de La Magdalena tanto esta noche como la noche siguiente, en señal de felicitación y unidad entre instituciones y ciudadanía con el Rey Felipe VI. Según publicó el medio que cita al consistorio cántabro, esta efeméride corresponde al 58 cumpleaños del monarca, que tendrá lugar este viernes 30. El acto se organiza en el marco de la iniciativa FelicidadesMajestad, impulsada por la asociación Concordia Real Española (CREE), una entidad que desde hace años promueve la conmemoración pública y la visibilización de la figura real en la sociedad española.

De acuerdo con la información recogida por el medio, el Ayuntamiento de Santander se suma así a una convocatoria nacional, en la que monumentos representativos y edificios emblemáticos en distintas ciudades del país se visten con el tono carmesí al anochecer. Esta intervención busca no solo marcar el aniversario personal de Felipe VI, sino también resaltar el papel que el monarca juega como símbolo de unidad y como referente institucional de la Constitución y la democracia españolas.

La asociación Concordia Real Española ha promovido este tipo de celebraciones con intención de que la fecha quede fijada en el calendario de actos anuales durante todo el reinado de Felipe VI. Según detalló el medio, la organización quiere poner de relevancia la defensa y el desarrollo de la democracia, así como el mantenimiento de la libertad, la igualdad y la cohesión nacional, en tanto que valores que la institución monárquica representa según su interpretación.

El Ayuntamiento de Santander comunicó su participación mediante una nota de prensa, donde expuso su respaldo a la iniciativa y enfatizó la importancia de la monarquía en la vida política y social del país. Tal como reportó la fuente informativa, la iluminación especial en rojo carmesí constituye una forma simbólica de manifestar respaldo y reconocimiento al monarca por parte de las instituciones locales.

La jornada, dirigida por Concordia Real Española y con respaldo del consistorio, busca servir como recordatorio ciudadano del aniversario, pero también como expresión colectiva de unidad institucional, en un contexto en el que se pone de relieve la función del Rey en la defensa del marco constitucional. Según informó el medio, estas acciones se han repetido a lo largo de los años con el objetivo de consolidar la efeméride como una cita establecida en el calendario oficial y en la memoria social.