Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con EEUU sobre Groenlandia: "Volvemos a la senda correcta"

Durante la reciente reunión de alto nivel celebrada en Washington, diplomáticos daneses y estadounidenses retomaron el diálogo sobre el futuro de Groenlandia, tras semanas marcadas por tensiones comerciales y desacuerdos estratégicos. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, destacó que este encuentro representa el restablecimiento de canales bilaterales que se habían desviado, particularmente a raíz de la amenaza de aranceles anunciada por Estados Unidos contra Copenhague y otros socios europeos involucrados en maniobras militares en la isla ártica. En declaraciones al llegar a un encuentro de ministros europeos en Bruselas, Rasmussen señaló: "Celebramos en Washington la primera reunión a alto nivel sobre la cuestión de Groenlandia. La reunión transcurrió en un ambiente y un tono muy constructivos, y hay previstos nuevos encuentros." Así lo consignó Europa Press.

El reinicio de estas conversaciones entre Dinamarca y Estados Unidos ocurre en el marco de un grupo de trabajo sobre Groenlandia, un mecanismo acordado en la anterior cumbre bilateral celebrada en la Casa Blanca hace dos semanas. Este foro se creó luego de que esa reunión pusiera de manifiesto las discrepancias profundas entre ambos gobiernos respecto al futuro de la isla. Según publicó Europa Press, la cita inicial se produjo con la participación del ministro Rasmussen, la ministra de Exteriores groenlandesa Vivian Motzfeldt, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance.

Los desacuerdos venían escalando desde mediados de enero, cuando las negociaciones entre ambas partes sufrieron un quiebre tras la manifestación estadounidense de buscar un mayor control sobre el territorio semiautónomo danés. El medio Europa Press detalló que, ante este contexto, la amenaza de aranceles por parte de Washington estuvo ligada a la decisión danesa de impulsar maniobras militares conjuntas junto con otros aliados en Groenlandia, acción que fue percibida por la diplomacia estadounidense como un desafío en materia de seguridad regional.

En palabras del titular de Exteriores de Dinamarca, el avance reciente "no es que las cosas estén resueltas, pero es positivo", una declaración que apunta tanto a la persistencia de diferencias como a la oportunidad de avanzar dentro de un ambiente más colaborativo. Rasmussen valoró que, tras haber vivido un "gran desvío" en la relación bilateral, las dos partes han conseguido retomar el sentido de la cooperación: "Las cosas se estaban agravando. Pero ahora hemos vuelto a la senda correcta y compartimos, por supuesto, las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad con respecto al Atlántico."

La importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad en el Atlántico Norte y en el marco de la OTAN fue reiterada por ambas delegaciones. Rasmussen expresó ante los medios que el principal resultado de esta primera sesión en Washington es la reactivación de la colaboración entre aliados, con especial énfasis en el papel que la isla desempeña en términos de defensa y estabilidad en la región. Según reportó Europa Press, la implicancia de la OTAN y la sensibilidad geopolítica del territorio convierten a Groenlandia en un asunto prioritario para ambas capitales.

El ministro Rasmussen reconoció la dificultad para alcanzar un acuerdo definitivo, resaltando que el esfuerzo diplomático apenas inicia una nueva etapa: "No es que podamos llegar a ninguna conclusión, pero hoy me siento un poco más optimista que hace una semana", declaró, según recogió Europa Press. A pesar de que las posturas continúan diferenciadas, ambas partes han manifestado su disposición para mantener un canal abierto y buscar formar consensos en futuras rondas de conversaciones.

Dinamarca y Estados Unidos abordaron durante el encuentro temas relacionados con la gobernanza del territorio, las inquietudes sobre la proyección militar en el Ártico, y la necesidad de fortalecer la cooperación con el gobierno de Groenlandia. Dicha isla, bajo un estatus semiautónomo, cuenta con representación diplomática propia y la participación de la ministra Vivian Motzfeldt en las conversaciones subraya el interés local en tener voz en las decisiones relativas a su futuro.

La reunión celebrada en Washington sella un primer paso tras el deterioro en la relación registrado desde enero y responde al compromiso asumido en la Casa Blanca de establecer diálogo fluido y estructura de grupo de trabajo específica para el dossier Groenlandia. Europa Press enfatizó que el clima de cooperación busca no solo resolver desencuentros recientes, sino también reforzar la seguridad colectiva en la región y enmarcar el futuro del territorio dentro de las alianzas occidentales.

Las partes prevén nuevos encuentros a corto plazo y, aunque no se han logrado acuerdos concretos, la expectativa de los gobiernos participantes es que la senda diplomática permita resolver disputas y asentar la cooperación para el futuro inmediato de la isla, según reflejó la cobertura del medio Europa Press.