Cinco heridos, uno de ellos grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en Telde (Gran Canaria)

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en el camino a Tara, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:24 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, entre ellos tres menores de edad de entre 10 y 17 años, uno de ellos herido de gravedad. Finalmente, fueron trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, al Hospital Icot Ciudad de Telde y al Centro Médico Arnao.