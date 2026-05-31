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Cinco heridos, uno de ellos grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en Telde (Gran Canaria)

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Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras la colisión frontal de dos vehículos en el camino a Tara, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:24 horas de este sábado, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, entre ellos tres menores de edad de entre 10 y 17 años, uno de ellos herido de gravedad. Finalmente, fueron trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, al Hospital Icot Ciudad de Telde y al Centro Médico Arnao.

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