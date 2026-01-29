Deutsche Bank logra un resultado récord en 2025 con una mejora del 127% del beneficio

La reducción significativa de los costes no operativos, principalmente por la ausencia de procesos judiciales repetidos en comparación con el año anterior, ha tenido un impacto positivo en los resultados de Deutsche Bank para 2025. Según informó la propia entidad, estos menores gastos han permitido que los recursos se canalicen hacia una política de distribución de capital más robusta y al fortalecimiento del capital básico del banco. De acuerdo con Deutsche Bank, el monto total de provisiones en el año descendió a 1.707 millones de euros, lo que equivale a un retroceso del 7% en comparación con 2024. Solo en el cuarto trimestre, estas provisiones sumaron 395 millones de euros, cifra que implica una disminución del 25% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

Deutsche Bank, principal institución financiera comercial en Alemania, registró en 2025 un beneficio neto atribuido de 6.122 millones de euros, lo que representa un avance del 127% respecto al año precedente, según reportó la entidad y detalló el medio. Gracias a este resultado, el banco proyecta incrementar hasta en un 50% el pago de dividendos, alcanzando un euro por acción, equivalente a 1.900 millones de euros. Esta propuesta, según indicó la administración encabezada por Christian Sewing, se someterá a la junta general anual prevista para mayo.

El informe de resultados del banco, recogido por la entidad y difundido por los medios, muestra que la cifra neta de negocios en 2025 llegó a 32.096 millones de euros, evidenciando un crecimiento del 7% en relación al año anterior. Al desglosar las cifras por áreas, la banca de inversión obtuvo ingresos de 11.541 millones de euros, lo que representa un aumento del 9%. Por otro lado, la banca corporativa presentó una facturación de 7.400 millones de euros, mostrando un descenso del 1%. El negocio de banca privada generó ingresos por 9.665 millones de euros, con un aumento del 3%, mientras que la gestión de activos sumó 3.077 millones de euros, aportando un incremento del 16%.

Durante el cuarto trimestre de 2025, Deutsche Bank reportó un beneficio neto atribuido de 1.298 millones de euros, un 106% más que en el mismo periodo de 2024. Las cifras de negocio neto en ese intervalo ascendieron a 7.726 millones de euros, lo que supone un incremento del 7%. Respecto a la ratio de capital de máxima calidad CET1, la entidad finalizó el ejercicio con un 14,2%, superior al 13,8% registrado al cierre del año anterior, reveló el banco.

En materia de gastos, el informe divulgado por Deutsche Bank precisa que los gastos no financieros durante 2025 totalizaron 20.700 millones de euros, cifra alineada con las previsiones internas y que refleja una caída interanual del 10%. El banco destacó que esta disminución se debió principalmente a una reducción del 86% en los costes no operativos, que había estado influidos antes por litigios concretos reportados en 2024.

En cuanto a la distribución de capital, Deutsche Bank informó la realización de desembolsos por un total de 2.300 millones de euros a lo largo de 2025, cifra un 50% superior a la de 2024. Este monto comprende tanto el dividendo correspondiente a 2024, de 0,68 euros por acción (1.300 millones de euros), como recompras de acciones por 1.000 millones de euros, según consignó la entidad. Sumando las distribuciones acumuladas desde 2022, la cifra alcanza los 5.600 millones de euros.

El banco detalló que cuenta con las autorizaciones regulatorias habituales para ejecutar recompras adicionales de acciones hasta por 1.000 millones de euros. La dirección confirmó el objetivo de que las distribuciones de capital acumuladas entre 2021 y 2025 —pagadas o por pagar entre 2022 y 2026— lleguen a 8.500 millones de euros, superando así el objetivo original establecido por la entidad de 8.000 millones de euros. Además, Deutsche Bank prevé nuevas distribuciones de capital, sujetas a aprobación, durante el segundo semestre de 2026.

En palabras del consejero delegado Christian Sewing, citadas por Deutsche Bank, “Los resultados récord que obtuvimos en 2025 demuestran la solidez de nuestro modelo”, en referencia a la transformación del banco y la orientación hacia la generación de valor para los accionistas y la mejora de los ratios de capital. Según el propio Sewing y conforme a lo publicado por la entidad, la estrategia de crecimiento se mantendrá en los próximos años, en línea con estos resultados y los objetivos alcanzados en cuanto a solidez financiera y retorno de capital.

El balance presentado por Deutsche Bank revela de manera detallada la evolución de cada unidad de negocio, dejando en evidencia los distintos ritmos de crecimiento y ajuste en cada segmento. El informe resalta el papel de la banca de inversión y la gestión de activos como motores principales de la mejora en los ingresos, mientras que la reducción de gastos operativos y la contención de provisiones consolidan la posición del banco en el panorama financiero europeo. A todo ello se suma el fortalecimiento del capital CET1 y una política de remuneración a los accionistas reforzada por la evolución positiva de los resultados, según explicaron las autoridades del banco.