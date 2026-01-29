Aston Martin estrena el nuevo AMR26 de Fernando Alonso en Barcelona

Las expectativas sobre el debut de Fernando Alonso al volante del nuevo monoplaza de Aston Martin incrementaron luego de que el AMR26, obra de Adrian Newey, captara la atención en su primer día sobre el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya. Según detalló el medio F1.com y otros canales especializados, el modelo, de color negro y con detalles distintivos en comparación con su predecesor, fue manejado inicialmente por Lance Stroll durante la última hora de la penúltima jornada del denominado Barcelona Shakedown.

El medio F1.com reportó que la aparición del AMR26 representó uno de los momentos más llamativos de la sesión. Este vehículo incorpora un diseño que indica un cambio radical respecto al utilizado por Aston Martin en la temporada anterior, reflejando la impronta de Adrian Newey, quien fue clave en el éxito reciente de Red Bull. La llegada de este monoplaza se produce en medio de una transición reglamentaria en la Fórmula 1, dado que el próximo Mundial, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Australia, abre una nueva etapa de regulaciones técnicas. Según la crónica de F1.com, el doble campeón del mundo Fernando Alonso apunta a competir por el campeonato con esta nueva máquina desde la próxima jornada, cuando tomará los mandos del vehículo.

Lance Stroll, encargado de completar la primera toma de contacto en pista, finalizó la sesión provocando una bandera roja al detenerse el coche en los últimos minutos del día. Esta interrupción añadió atención al estreno del AMR26, que ya circulaba entre los temas más comentados en redes sociales y revistas especializadas, según consignó F1.com.

El Barcelona Shakedown, según lo publicado por F1.com, es una cita a puerta cerrada dedicada a los primeros ensayos de los nuevos monoplazas que después participarán en los test oficiales de pretemporada en Bahréin en febrero. Esta edición cerró su penúltimo día con Mercedes como escuadra dominante. Kimi Antonelli y George Russell sumaron 167 vueltas al circuito, con tiempos que destacaron durante la sesión matutina y la vespertina, respectivamente. F1.com detalló que ambos pilotos lograron los mejores registros del jueves, incrementando la suma de aprendizaje para la escudería alemana.

Red Bull, en tanto, aún no había tenido actividad en pista en el trazado catalán durante las últimas jornadas, después de que un accidente de Isack Hadjar en condiciones de mojado con el RB22 condicionó los planes del equipo. El portal F1.com mencionó que existe la posibilidad de que Max Verstappen, vigente campeón neerlandés, regrese al circuito en las próximas horas.

Mientras tanto, Ferrari logró aproximarse a las 200 vueltas en un despliegue de fiabilidad y constancia donde Lewis Hamilton y Charles Leclerc compartieron el pilotaje. Leclerc, en particular, obtuvo el tercer mejor tiempo global, según especificó F1.com. El equipo italiano avanzó en la preparación de su monoplaza para la próxima temporada, centrándose en la acumulación de kilómetros y la evaluación de los nuevos componentes.

McLaren experimentó complicaciones técnicas a lo largo de la jornada. F1.com detalló que Oscar Piastri enfrentó la mayor parte de estos inconvenientes, mientras que Lando Norris, actual campeón mundial, había pilotado el día anterior. Las dificultades con el llamado “coche papaya” limitaron el tiempo efectivo sobre la pista de Piastri, quien no pudo completar el programa planeado por el equipo.

El automóvil de Aston Martin, con el que Fernando Alonso aspira a asumir un rol protagonista en la próxima temporada, se expuso por primera vez en la pista en una jornada definida por el dominio de Mercedes y por incidentes técnicos en otros equipos. El medio F1.com subrayó el impacto generado por el nuevo diseño de Newey y la expectación por lo que Alonso podrá conseguir cuando se ponga al volante. La atención ahora se concentra en la jornada del viernes, donde tanto el piloto español como otros nombres destacados, como Max Verstappen, podrían sumar nuevos datos en la fase clave de desarrollo previa al arranque del campeonato mundial.