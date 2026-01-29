Argelia mata a tres supuestos contrabandistas marroquíes cerca de la frontera común

La provincia de Béchar, situada a unos 1.600 kilómetros al suroeste de Argel y próxima a la frontera con Marruecos, fue escenario de un operativo de las fuerzas argelinas en el que se incautaron 74 kilogramos de cannabis y un rifle de caza, según informó el Ministerio de Defensa de Argelia. El operativo se desarrolló en la zona de Ghennama, donde las autoridades intensificaron las medidas de seguridad y reforzaron su vigilancia debido a recientes intentos de actividad ilícita en la región.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Defensa argelino, los efectivos del Ejército, la Guardia Fronteriza y la Aduana llevaron a cabo una emboscada durante la noche del miércoles en la que resultaron eliminados tres ciudadanos marroquíes, identificados como presuntos contrabandistas armados. Además, durante la misma acción se logró la detención de un cuarto implicado, también de nacionalidad marroquí.

En el comunicado oficial, reproducido por medios locales, la cartera argelina de Defensa especificó que los individuos interceptados pretendían aprovechar las condiciones climáticas adversas que afectaban a varias regiones del país para desarrollar sus actividades delictivas y facilitar el tráfico transfronterizo. Las autoridades señalaron que los detenidos y el material decomisado forman parte de acciones recurrentes para combatir el contrabando y la delincuencia organizada en las zonas fronterizas.

El Ministerio de Defensa subrayó que la operación busca reafirmar la determinación de las tropas argelinas en la protección del territorio nacional, transmitiendo un mensaje de firmeza dirigido a quienes intenten infiltrarse de forma irregular por las fronteras del país. “Esta operación viene a confirmar una vez más la vigilancia de las tropas y (reafirma) un mensaje firme a todo aquel que se atreva a infiltrarse en el territorio nacional”, señala textualmente el comunicado del ministerio, según reportó la prensa local.

Este incidente tiene lugar dentro de un contexto de fuertes tensiones bilaterales entre Argelia y Marruecos. Según consignó el Ministerio de Defensa y recogieron diversos medios, la frontera entre ambos países norteafricanos continúa cerrada desde 1994, lo que dificulta las relaciones y ha acentuado la vigilancia militar y policial en las zonas limítrofes. Las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos permanecen en estado crítico, lo que repercute directamente en la gestión de la seguridad en la franja fronteriza.

A lo largo de los últimos años, las fuerzas argelinas han extremado sus operaciones en la región con el objetivo de reducir el contrabando de droga y otras mercancías ilegales, en respuesta al incremento de este tipo de delitos en territorio fronterizo. Según detallaron las autoridades militares argelinas, la zona de Béchar se ha convertido en un punto clave para el paso clandestino de mercancías no sólo por su ubicación estratégica sino también por la dificultad que presentan sus condiciones geográficas y climáticas, que en ocasiones favorecen a los grupos dedicados a estos ilícitos.

Los nombres y datos de los ciudadanos marroquíes fallecidos en la operación han sido publicados por el Ministerio de Defensa de Argelia, que además confirmó la identidad del detenido. Las autoridades aseguran que continúan investigando posibles conexiones con redes más amplias de tráfico de drogas en la región del Magreb, y advierten que mantendrán una postura de tolerancia cero ante futuras amenazas de infiltración o contrabando.

El gobierno argelino reitera constantemente, a través de comunicados como el difundido tras este operativo, que sus fuerzas armadas permanecen en estado de alerta para enfrentar cualquier intento de vulnerar la seguridad nacional. Esta última acción, según puntualizaron fuentes del Ministerio citadas en la prensa nacional, encaja en una política sostenida de represión contra la delincuencia organizada y el tráfico internacional de drogas, especialmente en las zonas remotas y de difícil acceso de la frontera con Marruecos.

La operación en Béchar añade un nuevo episodio a la serie de intervenciones militares en la frontera occidental de Argelia desde el cierre de la frontera en la década de los 90, reflejando la persistencia del fenómeno del contrabando y las respuestas estatales ante un desafío constante a la seguridad nacional y regional.