Antelo afirma que PSOE y PP "siempre legislan contra el campo" y reitera el rechazo de Vox al acuerdo de Mercosur

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha participado esta mañana, acompañado de diputados regionales, concejales y otros cargos del partido, en la protesta del sector primario celebrada en la Región, donde ha mostrado el apoyo de Vox a agricultores, ganaderos y regantes frente al acuerdo de Mercosur.

Antelo ha señalado que "Vox vuelve a estar donde tiene que estar, apoyando a nuestra gente del campo, a quienes trabajan y sostienen nuestra soberanía alimentaria", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El presidente provincial de Vox ha responsabilizado al Partido Socialista y el Partido Popular, de haber impulsado durante años el acuerdo de Mercosur. "Son los mismos que no quisieron paralizar Mercosur cuando nuestro grupo Patriots llevó esta cuestión a votación en Europa", ha apuntado.

A renglón seguido, ha denunciado también la aplicación de la Ley del Mar Menor, calificándola como "una auténtica chapuza jurídica" que solo sirve para "hacer un apartheid contra agricultores, ganaderos y regantes, sin cumplir su objetivo de proteger el Mar Menor". "Cada vez que PSOE y PP legislan, lo hacen en contra del campo", ha insistido.

Asimismo, ha criticado la "hipocresía" de otros partidos que hoy se manifiestan contra Mercosur "cuando son ellos mismos quienes lo han aprobado y puesto en marcha". En este sentido, ha señalado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "ha anunciado su intención de activar el acuerdo sacrificando un sector tan pujante como la Huerta de Europa y castigando gravemente a la Región de Murcia".

"Sabemos perfectamente lo que valen--las cláusulas de salvaguardas del PP--, lo hemos visto con Marruecos: no se cumple ninguna", ha señalado Antelo, que ha criticado "la entrada de productos sin controles fitosanitarios, regados con aguas fecales y con más de 50 alertas sanitarias", que están "destrozando nuestro campo y convirtiendo a Marruecos en la Huerta de Europa a costa de arruinar a nuestros agricultores".

A preguntas de los periodistas, Antelo ha afirmado que muchos agricultores, le han asegurado que "están cansados de que les estafen. No pueden trabajar con tanta normativa mientras entra producto de fuera sin ningún tipo de control, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y la viabilidad del sector".

Finalmente, ha defendido la prioridad nacional para los productos españoles y ha animado a los ciudadanos a consumir producto local. "Los agricultores saben perfectamente quién está de su lado. Vox siempre ha estado con quienes más trabajan y más sufren, y no necesitamos hacer piruetas para explicar nuestra posición", ha concluido.