Venezuela recibe 167 millones de euros más por la venta de hidrocarburos

El anuncio del Banco Central de Venezuela sobre la habilitación de nuevos mecanismos para canalizar ventas futuras de hidrocarburos incluye un enfoque en la integración paulatina de instituciones financieras para administrar los ingresos procedentes de este sector estratégico. De acuerdo con lo reportado por el propio organismo, el objetivo central de estas acciones es complementar la oferta de divisas privadas dentro del sistema cambiario nacional y así reforzar la estabilidad económica en el país.

Según publicó el Banco Central de Venezuela este martes, las autoridades recibieron al menos 200 millones de dólares, equivalentes a 167 millones de euros, sumarizados como ingresos adicionales por la venta de hidrocarburos. Estos recursos se pondrán a disposición en el mercado de divisas nacional en el transcurso de las próximas semanas para completar el ciclo de oferta previsto durante enero y la primera semana de febrero. La entidad detalló que hasta el momento la cifra acumulada correspondiente a la exportación de hidrocarburos alcanza los 300 millones de dólares estadounidenses (algo más de 250 millones de euros), que ya han sido comercializados y aplicados dentro del sistema cambiarlo interno.

El medio indicó que el Banco Central planea continuar con la habilitación gradual de plataformas y la incorporación de diferentes entidades financieras para facilitar el flujo de futuros ingresos petroleros durante los meses venideros. La estrategia pretende no solo aumentar la liquidez en el mercado, sino también brindar alternativas a empresas y ciudadanos que requieren acceso a divisas para sus operaciones comerciales y transacciones cotidianas.

El comunicado oficial no detalló el origen exacto de los últimos fondos recibidos, específicamente si proceden o no de ventas realizadas desde Estados Unidos. El medio consignó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado la semana anterior el ingreso de 300 millones de dólares (aproximadamente 256 millones de euros) relacionados con exportación de hidrocarburos. Estas declaraciones suman contexto a la información sobre la procedencia y el destino de los recursos vinculados al sector energético venezolano.

El volumen total de fondos transferidos hacia Caracas en estas operaciones coincide con la confirmación de una venta valorada en 500 millones de dólares (aproximadamente 430 millones de euros), reportada a mitad de mes por autoridades estadounidenses. Días antes de esta operación, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que 50 millones de barriles de petróleo venezolano habían sido despachados hacia territorio norteamericano. Trump declaró estar “trabajando muy bien con Venezuela”, refiriéndose a la gestión de Delcy Rodríguez tras el cambio de liderazgo en el país sudamericano. Estas afirmaciones se produjeron después de un ataque militar por parte de Estados Unidos, que resultó en un saldo de un centenar de muertes y la captura de Nicolás Maduro, quien hasta entonces ejercía la presidencia en Venezuela.

Reportó el Banco Central que su plan orientado a fortalecer el sistema cambiario nacional prioriza la estabilización del entorno macroeconómico a través de la integración de recursos generados por el sector petrolero. El ente supervisor subrayó que continuará efectuando ventas directas y mecánicas de divisas en coordinación con instituciones financieras nacionales para “canalizar de forma progresiva los ingresos petroleros”, reiterando que estos recursos están destinados a atender la demanda local y contribuir a la robustez de la economía venezolana, según recogió el medio.

A lo largo de los últimos meses, la política de disposición de divisas provenientes de la venta de hidrocarburos ha formado parte de los esfuerzos estatales para compensar la demanda privada y dotar de mayor estabilidad al mercado interno. Consignó el Banco Central que, mientras avanza la implementación de estos mecanismos, el país prevé recibir más ingresos derivados de futuras exportaciones, cuyo impacto se evaluará en función del comportamiento del flujo de divisas y las dinámicas de compra-venta en la plaza nacional.