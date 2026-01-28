Varias calles del centro de Santander se cortan al tráfico este jueves por la tractorada de los ganaderos

El recorrido previsto para la protesta de los ganaderos contempla una entrada a Santander por la calle Eduardo García del Río y traslada la manifestación hasta la Glorieta Valdecilla Sur, para luego continuar por vías céntricas como Jerónimo Sainz de la Maza, Glorieta Cuatro Caminos, Alta, Ruamayor, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Alfonso XIII, según detalló la Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander. El Ayuntamiento advirtió que los cortes de tráfico permanecerán sujetos a cambios según se desarrolle la movilización, por lo que los horarios publicados son aproximados para orientar a residentes y conductores sobre las posibles incidencias viales de la jornada. La noticia principal radica en los cortes parciales y desvíos programados en numerosas calles céntricas de la capital cántabra este jueves, debido a la tractorada convocada como protesta por parte de los productores rurales.

Según informó la Policía Local de Santander, la protesta se desarrollará el jueves 29 de enero desde las 12.00 hasta las 15.00 horas, con posibles extensiones en función del ritmo de la movilización. El punto de encuentro y finalización de la concentración será la calle Alfonso XIII, desde donde los manifestantes efectuarán posteriormente un cambio de sentido en el Paseo de Pereda y reanudarán el recorrido por calles como Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, San Fernando, Glorieta Cuatro Caminos (túnel), Avenida Valdecilla, Cajo, Campogiro, Camarreal y Barrio Ojaiz. De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Coordinación de la Policía Local, estos desvíos afectarán tanto al tráfico rodado como a los servicios de transporte público en las rutas contempladas.

Tal como reportó el Ayuntamiento, el motivo de la movilización reside en el rechazo de los ganaderos al tratado con Mercosur, la petición de rebajar la calificación de la dermatosis nodular contagiosa, la exigencia de un control inmediato del lobo y la oposición a los recortes en la Política Agraria Común (PAC). Los organizadores optaron por visibilizar sus demandas con una tractorada que recorrerá el centro urbano, lo que obligará a cortar el tráfico en diferentes tramos y horarios a lo largo del día.

La programación de los cortes temporales incluye varias franjas. Entre las 12.00 y las 13.00 horas, las vías afectadas serán Jerónimo Sainz de la Maza, Montevideo, Padre Rábago, calle Alta, todas las calles transversales de Isaac Peral que conectan con Alta, Cuesta de las Ánimas, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro, Ruamayor, Ruamenor, Cuesta del Hospital y Garmendia, de acuerdo con lo publicado por la Oficina de Coordinación de la Policía Local. Posteriormente, entre las 13.00 y las 15.00 horas, los cierres incluirán las calles Jesús de Monasterio hasta el Pasaje de Peña, Isabel II, Calvo Sotelo y Lealtad. Hacia el final de la manifestación, desde las 14.45 hasta las 15.30 horas, se restringirá la circulación en Cervantes, San Fernando, Perines, Valderrama, Valdecilla (en dirección Cajo), Rosa, Torres Quevedo, Segundo López Vélez y Cajo.

El Ayuntamiento de Santander informó que los cronogramas de las interrupciones viales son considerados provisionales, dada la naturaleza imprevisible que pueden tener este tipo de concentraciones y la extensión que pueda implicar la caravana de tractores. Ante este panorama, recomendaron a la ciudadanía optar por rutas alternativas y prever mayores tiempos de desplazamiento si se requiere circular por las zonas afectadas durante el desarrollo de la protesta. Sectores de transporte público podrían experimentar retrasos o modificaciones en su recorrido habitual, conforme al avance de la movilización, según precisó la Policía Local.

Los organizadores de la protesta han señalado que la tractorada busca denunciar ante la administración la afectación que atribuyen a las políticas sectoriales y acuerdos comerciales que consideran perjudiciales. A través de esta marcha y los cortes asociados, los productores esperan obtener respuesta a sus demandas, que se han intensificado tras episodios recientes vinculados al control sanitario, los ataques de fauna silvestre y los cambios normativos en la regulación agrícola y ganadera, tal como consignó el Ayuntamiento en su comunicación oficial a los medios.

El operativo de control diseñado por la Policía Local contempla la presencia de agentes en los puntos clave para canalizar el tránsito y garantizar la seguridad de participantes y transeúntes. Este despliegue responde a la previsión de una importante movilización de vehículos agrícolas y manifestantes, una circunstancia que podría alargar la duración de los cortes y afectar la normalidad en el centro de la capital cántabra durante buena parte de la jornada.