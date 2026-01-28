Susan Sarandon, Goya Internacional 2026

En Barcelona tendrá lugar la próxima edición de los Premios Goya, donde el 28 de febrero de 2026 la actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional como reconocimiento a su extensa carrera, compromiso social y repercusión en la industria cinematográfica. De acuerdo con lo informado por la Academia de Cine y publicado por diversos medios, este homenaje posiciona a Sarandon dentro del selecto grupo de figuras internacionales que han obtenido este galardón, junto a nombres como Richard Gere, Sigourney Weaver, Juliette Binoche y Cate Blanchett.

Según detalló la Academia de Cine en una nota de prensa recogida por varios medios, Sarandon será distinguida por la amplitud y relevancia de su trayectoria profesional, así como por su activo papel en cuestiones políticas y sociales. La institución hizo énfasis en el hecho de que la filmografía de Sarandon abarca tanto películas de culto como producciones que forman parte de la cultura popular, subrayando que se ha consolidado durante décadas como uno de los rostros más presentes y reconocibles del cine de Hollywood.

Entre los títulos más reconocibles de la intérprete figuran obras como 'Thelma y Louise', 'El cliente', 'Las Brujas de Eastwick', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Atlantic City', 'Mujercitas', 'Quédate a mi lado', 'El ansia' y 'Pena de muerte', según publicó la Academia de Cine. Esta última producción le valió el Premio Oscar por su interpretación de una monja que acompaña a un condenado a muerte, papel por el cual fue reconocida en 1996.

Sarandon comenzó su carrera artística en la década de 1970 y desde entonces ha construido una reputación como una de las actrices más influyentes del cine estadounidense. El medio destacó que su filmografía incluye colaboraciones con artistas de renombre como Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts y Geena Davis. Según información publicada, esta amplia red de colaboraciones refuerza tanto la importancia como la variedad de su legado en la industria cinematográfica.

A lo largo de su carrera, Sarandon ha sumado nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los Premios Oscar, por películas como 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida' y 'El cliente'. Tal como consignó la Academia de Cine, su consolidación llegó con el Oscar por 'Pena de muerte', lo que la situó entre las grandes figuras del cine a nivel mundial.

La Academia de Cine subrayó que este será el quinto Goya Internacional que se entrega durante la gala anual, evento que tradicionalmente reconoce a figuras internacionales cuya influencia trasciende fronteras. Con la elección de Sarandon, la organización busca reflejar tanto la excelencia artística como el impacto social y la versatilidad interpretativa de la homenajeada, aportando un elemento de repercusión internacional a la ceremonia de los Goya.