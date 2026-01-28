Seguridad Nacional afirma que fueron dos los agentes federales que dispararon contra Alex Pretti

Un agente de la Patrulla Fronteriza gritó “Tiene un arma” antes de que Alex Pretti recibiera los disparos mortales que pusieron fin a su vida en Minnesota. Así lo detalla un informe remitido al Congreso de Estados Unidos sobre la operación en la que dos agentes federales emplearon fuerza letal en un momento de fuerte tensión, mientras la administración de Donald Trump enfrenta un intenso escrutinio por la gestión de la campaña antimigratoria en ese estado. Según consignó la cadena estadounidense ABC y recogió el Departamento de Seguridad Nacional, el hecho desencadenó nuevas peticiones de investigación y provocó divisiones políticas en torno al desarrollo de la operación 'Metro Surge'.

De acuerdo con el informe difundido por ABC y presentado por el Departamento de Seguridad Nacional, los dos agentes federales involucrados integraban el personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El documento indica que el personal de CBP trató de detener a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, y que este se resistió a los intentos de los agentes. Tras producirse un forcejeo entre Pretti y los integrantes de la Patrulla Fronteriza, uno de los agentes alertó al resto de que Pretti portaba un arma. El texto precisa que aproximadamente cinco segundos después de ese aviso, un agente disparó una pistola Glock 19, seguido de un segundo disparo proveniente de una pistola Glock 47 de la CBP. Ambas armas fueron registradas como propiedad oficial de la CBP, conforme detalla el informe.

El Departamento de Seguridad Nacional también reveló que, tras el tiroteo, uno de los agentes informó haber recuperado el arma de Pretti, aunque el documento no indica con claridad en qué momento exacto se le retiró el arma al fallecido. El medio ABC subrayó que varios videos compartidos en redes sociales sugieren que Pretti ya estaba desarmado en el instante anterior al primer disparo. Dichos materiales audiovisuales generaron interrogantes sobre el desarrollo de los acontecimientos, mientras las autoridades mantenían sus versiones oficiales.

El procedimiento que terminó en la muerte de Pretti contó con varios momentos relevantes según el informe. La situación se desencadenó cuando una mujer corrió hacia el lugar pidiendo ayuda luego de que un agente de CBP la desplazara forzosamente, junto a otra mujer, fuera de una carretera donde se desarrollaban operaciones de seguridad. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la intervención de los agentes consistió inicialmente en intentar alejar a las mujeres y a Pretti del lugar, ante la negativa de estos a moverse. Los agentes utilizaron spray pimienta sobre ambos, lo que precedió el intento de detención que culminó en el forcejeo y en el tiroteo letal dirigido a Pretti.

El contexto de la muerte de Pretti ha provocado una fuerte controversia, intensificando las críticas a la campaña contra la inmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump en Minnesota y bautizada como 'Metro Surge'. Según reportes de ABC, distintas figuras políticas, incluso dentro del Partido Republicano, han cuestionado la labor de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Los senadores Thom Tillis y Lisa Murkowski manifestaron públicamente que Noem debería dejar su cargo, en declaraciones brindadas a NBC.

El presidente Donald Trump abordó la controversia señalando que respalda a Noem en su gestión, pero expresó la necesidad de observar “una investigación honesta” sobre los acontecimientos, según declaraciones atribuidas por ABC. Trump sostuvo que desea revisar personalmente los resultados de la investigación, aunque reconoció que mantiene su confianza en la secretaria de Seguridad Nacional, destacando que “ha hecho” y “está haciendo un muy buen trabajo”.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, intervino en la discusión señalando ante CNN que los agentes federales “podrían no haber seguido” los protocolos establecidos por el departamento de Noem durante la operación. Miller indicó que la Casa Blanca había instruido de manera clara al Departamento de Seguridad Nacional para que el personal adicional desplazado a Minnesota se utilizara estrictamente en tareas de protección de las fuerzas de seguridad, la persecución de fugitivos y la creación de una barrera física durante las operaciones. Miller añadió que estaban revisando las razones por las cuales el equipo de CBP podría no haber respetado esas directrices. Cabe recordar que Miller había calificado originalmente a Pretti como “asesino en potencia” justo después del incidente, y que Noem lo acusó de haber cometido “un acto de terrorismo doméstico”.

Los cuestionamientos sobre la actuación de los agentes y la gestión de la operación antimigratoria incrementaron en el Congreso tras conocerse los detalles del informe de Seguridad Nacional. El debate se centró tanto en la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza como en las condiciones previas que condujeron al enfrentamiento fatal. El informe no menciona cuándo fue exactamente despojado Pretti de su supuesta arma, mientras que la proliferación de videos y testimonios en línea alimenta disputas sobre la cronología de los hechos, según detalló ABC.

La muerte de Alex Pretti representa el segundo caso de un ciudadano estadounidense abatido por fuerzas de seguridad federales en el contexto de la campaña 'Metro Surge' en Minnesota. Este episodio ha intensificado el debate nacional sobre el uso de la fuerza letal en operativos fronterizos y sus consecuencias en los derechos civiles, cuestiones que ahora se investigan en distintas instancias gubernamentales. El Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta a demandas de transparencia completa y revisión de los procedimientos aplicados durante estas operaciones, recogió ABC.

En ese escenario, el Congreso y diversos grupos defensores exigen claridad sobre las circunstancias previas al tiroteo y la actuación de las autoridades durante y después del incidente. El informe oficial continúa generando reacciones entre legisladores, miembros del gobierno y organizaciones civiles, que llaman a profundizar en los protocolos de uso de la fuerza por parte de los agentes federales, en particular en situaciones de elevada tensión vinculadas a operativos antimigratorios. La Casa Blanca, cuestionada sobre la persistencia de la confianza en los responsables de Seguridad Nacional, ratificó la permanencia de Kristi Noem en su cargo, a la espera de los resultados de la investigación solicitada por el propio presidente, según difundió ABC.