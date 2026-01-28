Rosario Flores, primeras palabras sobre el embarazo de su hija Lola: "Estoy como loca"

Mientras la gala benéfica de Spotify Equal reunía a distintas figuras destacadas de la música en el Teatro Joy Eslava, Rosario Flores tomó un momento durante el evento para referirse a la maternidad de su hija y compartir que la familia Flores está ansiosa por recibir a su primer nieto. Según lo publicado por el medio, Flores manifestó abiertamente su entusiasmo por la inminente llegada del bebé de Lola Orellana, confirmando que la noticia se vive en su hogar con expectativas positivas.

Tal como consignó el medio, Flores aseguró que la espera por su primer nieto la tiene "como loca". “Estoy emocionada, emocionada. Yo creo que me voy a volver loca. Eso me están diciendo, que me voy a volver loca y seguramente me volveré”, declaró la artista al ser consultada sobre cómo afronta este nuevo rol familiar. De acuerdo con las declaraciones recogidas, Flores también expresó que anticipa ser una abuela muy presente e involucrada, indicando que su intención es compartir muchos momentos con su nieta y aprovechar cada instante, resaltando la alegría que los niños traen a la vida en esta etapa.

El medio detalló que Lola Orellana, la hija de Flores, actualmente atraviesa la etapa final de su embarazo y ha mantenido un perfil bajo, alejada del foco mediático. Su pareja, Cosme Daniel, también artista, y ella comparten una relación discreta desde hace varios años. Flores reveló durante la gala que la futura mamá “lo está llevando muy bien, muy tranquila y muy contenta, sobre todo y muy ilusionada, que eso es lo más importante”. Cuando fue consultada sobre el género del bebé, Flores dejó entrever que se trata de una niña y reiteró que toda la familia la espera con demostraciones de afecto.

El entusiasmo se refleja en las reacciones de la familia, como relató el medio, pues según Flores, “nosotros somos muy familiares. Así que viene recibiéndola todos con mucho amor y esperándola”, en referencia a la niña que está por nacer. Mientras se prepara para la llegada de su primer nieto, la cantante también rememoró en el evento a figuras que han sido inspiración para ella. Durante su intervención, Flores rindió homenaje a su madre, Lola Flores, a quien destacó como su gran referente en la industria musical. Además, mencionó otros nombres influyentes para ella, como Tina Turner, Rocío Jurado, María Jiménez y Rosalía, y aclaró que, por el momento, no se plantea si su nieta continuará la tradición familiar en la música.

A pesar de la emoción que atraviesa la familia, Rosario Flores se mantuvo centrada en la celebración de la música, enfocando parte de su intervención en la importancia de las mujeres dentro de la industria, contexto en el cual se desarrolló la gala benéfica reportada por la fuente. Así, mientras atiende el último tramo del embarazo de su hija y la cercanía del nacimiento de la bebé, la artista se mostró agradecida y esperanzada por esta etapa personal, esperando que la unión familiar se renueve con la llegada de una nueva generación.