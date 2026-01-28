Paty, hija de Quique Sánchez Flores, embarazada siete meses después de su boda con Javier Millet

Patricia Sánchez Flores mencionó que la noticia de su embarazo cobra un significado especial porque permitirá que su futuro hijo conozca a sus bisabuelas, ya que tanto ella como su esposo, Javier Millet, aún cuentan con la presencia de las cuatro abuelas en sus respectivas familias. La influencer explicó a Vanitatis que este hecho suma alegría a la experiencia y supone un aliciente para la familia, que recibe la llegada del nuevo integrante como un motivo de unión y celebración. El anuncio de la gestación del primer hijo de la pareja se produjo siete meses después de su enlace matrimonial, según publicó Vanitatis.

El medio Vanitatis detalló que Patricia, conocida como Paty e hija del entrenador Quique Sánchez Flores, compartió la noticia de su embarazo a través de sus redes sociales. La joven optó por publicar varias imágenes de ecografías junto a mensajes en los que reveló que el bebé se encuentra en proceso de gestación y expresó explícitamente la felicidad que experimentan tanto ella como Javier Millet: “No podemos estar más felices”, escribió en su cuenta de Instagram.

En sus publicaciones, Paty explicó que la experiencia del embarazo representa para ella y su pareja el inicio de “la aventura más importante de nuestra vida”. Añadió que durante los primeros meses prefirió mantener en privado la noticia, lo que motivó una menor presencia pública en redes sociales durante el último trimestre. El medio Vanitatis consignó que la hija de Quique Sánchez Flores aseguró sentirse aliviada y emocionada tras superar el primer trimestre y poder compartir con sus seguidores el desarrollo del embarazo.

Según informó Vanitatis, Patricia Sánchez Flores detalló las expectativas y emociones que vive en esta etapa, señalando que los temores iniciales ante la maternidad son comunes: “Creo que es algo muy general en todos los padres: lo primero que sientes son muchísimos miedos”. Confesó que, a pesar de no ser propensa al llanto, cada visita médica representaba para ella una descarga emocional, expresando: “Yo nunca he sido de llorar y, cada vez que salgo de mi ginecóloga, lloro de alivio, como de soltar el estrés”.

Al referirse al proceso que llevó al embarazo, Patricia relató al medio Vanitatis que en un principio temía dificultades para concebir, ya que le habían diagnosticado ovario poliquístico durante una revisión ginecológica. No obstante, la influencer subrayó que el embarazo llegó apenas cinco meses después de la boda con Millet, lo que calificó como inesperado pero muy gratificante para ambos.

Sobre los nombres para el futuro bebé, Vanitatis indicó que la pareja desconoce todavía el sexo de su primer hijo, pero ya considera varias opciones. Entre los nombres posibles para un niño se encuentran Nicolás, Manu y Bruno, mientras que para una niña contemplan Patricia, Genoveva y Bárbara. Patricia también compartió con sus seguidores su entusiasmo por la futura vinculación de su hijo con el entorno familiar, haciendo referencia a la tradición artística del clan Flores. A través de un mensaje en redes sociales y recogido por el medio Vanitatis, manifestó su esperanza de “mucha salud y energía” para el futuro bebé, destacando la extensa familia de tíos y tías, y una referencia directa a la “vena artística” que caracteriza a sus allegados, al ser nieta de Carmen Flores, sobrina nieta de Lola Flores y familiar de artistas como Rosario, Lolita, Alba Flores y Elena Furiase.

El primer nieto de Quique Sánchez Flores también representa un acontecimiento importante en la vida del exfutbolista y actual entrenador, quien, según reportó Vanitatis, vive una etapa personal positiva al lado de su pareja, la modelo Blanca Romero. Esta relación, descrita como discreta por Vanitatis, se mantiene desde hace varios meses, y la llegada del primer nieto suma un motivo adicional de alegría para el círculo cercano a Sánchez Flores.

En las declaraciones recogidas por Vanitatis tras el anuncio en redes sociales, Patricia dejó claro que la maternidad era un sueño compartido con Javier Millet y que la noticia del embarazo sorprendió a ambos por la relativa rapidez con la que se consiguió, dadas las circunstancias médicas previas de la influencer. También expresó su satisfacción por haber podido mantener la privacidad durante los primeros meses y el valor que otorgan tanto ella como su marido al apoyo familiar, que consideran fundamental en la etapa que empieza con la llegada próxima del bebé.

La publicación de las ecografías y los mensajes personales permitió a Patricia Sánchez Flores comunicarse directamente con su audiencia digital sobre el desarrollo de su embarazo, describiendo las sensaciones intensas del periodo inicial y la gratitud que siente por la evolución favorable del proceso. Vanitatis destacó que este anuncio consolida un momento de estabilidad personal y familiar para la hija de Quique Sánchez Flores, quien construye una nueva dinámica familiar junto a Javier Millet, al tiempo que mantiene el vínculo con una red extensa y reconocida dentro del ámbito artístico y deportivo.