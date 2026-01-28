Palestina advierte de la "escalada" que supone la construcción de una carretera que divide Cisjordania

Las autoridades palestinas han advertido que la construcción de una nueva carretera alrededor de la ciudad de Al Eizariya, en la gobernación de Jerusalén, limitará el acceso de la población palestina a las principales rutas, lo cual, según líderes locales, agravaría el aislamiento y la fragmentación territorial en Cisjordania. De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias WAFA, el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeiné, expresó en un comunicado que la iniciativa israelí representa una “peligrosa escalada” para la región.

WAFA detalló que el proyecto en cuestión incluye una carretera que rodearía Al Eizariya y confinaría a los residentes palestinos a rutas “segregadas”, restringiendo su circulación hacia las arterias principales. La medida forma parte del desarrollo del plan de asentamientos identificado como E1, que ha sido motivo de repetidas denuncias por parte de la Autoridad Palestina. Según reportó la agencia, Abu Rudeiné aseguró que la construcción de esta vía no solo consolidaría las restricciones de movimiento, sino que también profundizaría las divisiones en el territorio palestino, lo cual obstaculizaría los esfuerzos internacionales destinados a frenar el incremento de tensiones.

El proyecto E1 contempla unir el asentamiento de Maale Adumim, el más grande de Cisjordania, con Jerusalén Este a través de la construcción de miles de viviendas nuevas. Esta expansión produciría la separación física entre las zonas norte y sur del territorio palestino, transformando la estructura geográfica y administrativa de la zona. WAFA mencionó que la nueva carretera conectaría Jerusalén con Maale Adumim, permitiendo el avance de proyectos de asentamiento y desplazando el tráfico palestino de la actual ruta 4370, conocida como la “ruta del apartheid” debido al muro que divide los carriles de uso palestino e israelí.

En el comunicado recogido por WAFA, el portavoz palestino instó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump a intervenir para frenar las acciones israelíes. Abu Rudeiné solicitó que el Gobierno estadounidense tome medidas para detener las “políticas agresivas” de Israel, señalando que la implementación de dichas políticas pondría en riesgo la viabilidad del plan de paz impulsado por Trump para la Franja de Gaza y los territorios palestinos.

El avance del proyecto E1 y la construcción de la nueva vía han generado preocupación entre la población palestina y la comunidad internacional, debido al impacto que tendría sobre la movilidad, el acceso a servicios esenciales y la cohesión territorial. Según informó WAFA, las autoridades palestinas consideran que la segmentación del territorio pone en peligro la continuidad de Cisjordania, debilitando la posibilidad de establecer un Estado palestino viable y frustrando los intentos de mediación internacional.

La “ruta del apartheid”, según consignó WAFA, divide la carretera en dos carriles separados por un muro; uno reservado para vehículos israelíes y otro para vehículos palestinos, lo que, de acuerdo con las denuncias palestinas, representa una política de segregación vial. Las restricciones que surgen de este tipo de intervención en la infraestructura vial refuerzan la percepción de una creciente fragmentación en la región.

Washington ha sido emplazado reiteradamente a actuar ante estos avances israelíes, ya que una intervención efectiva podría incidir en el desarrollo del plan de paz estadounidense y en las condiciones de vida de la población palestina. WAFA agregó que para la Autoridad Palestina este tipo de proyectos pone en entredicho las iniciativas diplomáticas y contribuye a un escenario de mayor inestabilidad y confrontación en la región.

Organizaciones y observadores internacionales siguen de cerca el desarrollo del proyecto E1 y las vías asociadas, dado el precedente que sentarían para futuras acciones en Cisjordania y el resto de los territorios ocupados. Según la información publicada por WAFA, las autoridades palestinas insistieron en que la construcción de nuevas infraestructuras al servicio de los asentamientos israelíes vulnera los esfuerzos globales de alcanzar una solución pacífica y sostenible al conflicto. La transformación de las rutas y la consolidación de los asentamientos continúan siendo ejes de disputa en la región y tema recurrente en las agendas de negociación y mediación internacional.