Paco León, Carmen Machi y una arrebatadora Miren Ibarguren, protagonistas de la première de 'Aída y vuelta'

El acto de presentación de la película “Aída y vuelta” logró reunir a buena parte del elenco original de la serie junto a numerosas figuras del espectáculo en el cine Callao de Madrid, donde la alfombra roja experimentó una de sus ediciones más concurridas y mediáticas de los últimos tiempos. Según informó el medio especializado, el evento antecede al estreno en cines de la cinta, previsto para el viernes 30 de enero, y supone el reencuentro profesional, doce años después, del reparto de la comedia televisiva “Aída”, un fenómeno que dejó huella entre los espectadores españoles.

Tal como consignó el medio, los actores principales no faltaron a la cita. Paco León, quien además de dirigir la película retoma su personaje de “Luisma”, acaparó las miradas con un conjunto diseñado por Palomo Spain: una camisa negra con flores rojas y pantalón ancho, también negro. Durante su intervención ante los medios presentes, León declaró: “Estoy muy contento, la verdad, feliz de enseñar por fin la criatura tras dos años de trabajo y creo que ha salido una película muy bonita y que la gente va a disfrutar mucho. Ha sido un reto, un reencuentro muy bonito y un regalo para todos los fans de ‘Aída’ y también una buena película para gente que nunca ha visto la serie”.

Miren Ibarguren, quien interpreta a Soraya y atraviesa un avanzado embarazo, lució un vestido tipo túnica en negro acompañado de guantes largos con acabado de cuero, apostando por la moda y el glamour. Carmen Machi, que vuelve a encarnar a la popular “Aída”, apareció en la alfombra roja con un traje de pantalón recto y blazer decorada con broches joya metálicos, un look al que se sumó la atención por su retorno a uno de los papeles más célebres de la ficción española.

El medio detalló que Melani Olivares optó por un vestido largo y negro de escote en la espalda y lazada abullonada, además de lucir el cabello efecto wet. Por su parte, Eduardo Casanova, quien vuelve a ser “Fidel” en pantalla, eligió un traje negro de raya diplomática blanca en formato oversize con hombreras estructuradas y pantalón ancho. Pepa Rus, en el rol de “Macu”, se presentó también con peinado efecto mojado, vestido largo ajustado de escote asimétrico y manga larga, con un detalle en el cuello.

David Castillo, intérprete de “Jonathan” (hijo de Aída), sorprendió al público con una combinación de pantalón blanco de pinzas con franja lateral negra, camisa negra abierta con lacito al cuello y bolso tipo bandolera en rojo, mezcla que no pasó desapercibida entre los asistentes y fotógrafos. La actriz María León, hermana de Paco León, también acudió a la premier y destacó con un vestido semitransparente de Fendi, decorado con el logo de la marca y dejando ver su ropa interior.

Entre los invitados ajenos al reparto, el pase de celebridades fue extenso, tal como reportó la misma fuente. Isabel Jiménez, conductora de informativos, lució un conjunto de pantalón negro acompañado de un cinturón ancho a tono. La periodista Patricia Pardo, en ausencia del presentador Christian Gálvez, vistió un diseño midi negro de escote asimétrico. Otras figuras asistentes incluyeron a Alaska y Mario Vaquerizo, Ion Aramendi, Santiago Segura, Ana Terradillos y Luis Merlo, quienes posaron ante un photocall decorado con la imagen de los protagonistas de “Aída y vuelta” y gafas de sol, elemento icónico de esa noche.

El medio subrayó que la cita significó un reencuentro no solo para los actores y actrices de la saga televisiva, sino también para fanáticos y rostros del mundo del entretenimiento español, consolidando su impacto más allá del ámbito audiovisual y generando un espacio donde cine y moda se unieron en la antesala de un estreno que recupera personajes y anécdotas que llevan más de una década en la memoria de la audiencia.

La expectación en torno a la velada y el regreso de la franquicia “Aída” se reflejó tanto en la atención mediática como en la repercusión entre quienes asistieron al evento. El regreso de Paco León, Carmen Machi, Miren Ibarguren, Melani Olivares, Pepe Viyuela, David Castillo, Eduardo Casanova, Marisol Ayuso, Óscar Reyes, Mariano Peña, Pepa Rus y Secun de la Rosa estableció el reencuentro como uno de los puntos de interés en la agenda cultural madrileña. La combinación de la nostalgia por la serie original, el despliegue de tendencias en la alfombra roja y la presencia de numerosas personalidades del espectáculo concretó una noche que puso de relieve la vigencia del universo de “Aída” y su capacidad de convocatoria, de acuerdo con la información recogida por el medio.