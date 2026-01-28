Pablo Urdangarín guarda silencio ante el revelador adelanto de las memorias de su padre

Iñaki Urdangarín ha compartido detalles personales sobre el impacto que tuvo su ingreso en la prisión de Brieva, admitiendo que "no conocía la soledad y fue un infierno" y relatando que durante tres meses llegó a llorar de desesperación. De acuerdo con la revista ¡Hola!, el exduque de Palma ofreció un adelanto de sus memorias, tituladas 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', que saldrán a la luz el día 12 de febrero. En la entrevista exclusiva, hizo un balance de los acontecimientos que marcaron el final de su matrimonio con la infanta Cristina y contó cómo afronta en la actualidad una etapa de serenidad junto a Ainhoa Armentia.

Según detalló ¡Hola!, Urdangarín reconoció que la condena y su paso por prisión significaron el principio del fin de su vida en pareja con doña Cristina. Asimismo, expresó su agradecimiento a la madre de sus hijos "por cómo estuvo a mi lado", asegurando que ambos sufrieron acontecimientos que derivaron en la ruptura. Urdangarín explicó en el adelanto de sus memorias que el desgaste emocional fue tal que la relación terminó transformándose en una buena amistad centrada en el bienestar de sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

El exduque también analizó durante la entrevista cómo manejó el inicio de su relación con Ainhoa Armentia. Admitió a ¡Hola! que uno de sus errores más significativos fue no preparar a sus hijos ante la noticia de su nueva vida con Armentia y cómo la exposición pública de ese romance resultó "demasiado dolorosa para todos". Según el relato recogido por la publicación, Urdangarín destacó que, aunque sí habló con la infanta respecto a su nueva pareja, no supo gestionar del todo las consecuencias familiares que se derivaron.

Actualmente, tres años después de los hechos que provocaron el cambio en su vida personal, Urdangarín ha asentado una relación estable con Armentia y mantiene un trato cordial con la infanta Cristina. Tal como consignó ¡Hola!, tanto él como su exesposa consideran que la prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus hijos, de quienes él se siente profundamente orgulloso.

El testimonio de Urdangarín ha generado expectativa pública no solo por tratarse de un relato inédito sobre la vida privada de una figura vinculada a la familia real española, sino también por la reacción de sus hijos, en especial la de Pablo Urdangarín. El medio ¡Hola! reportó que Pablo, conocido por mostrar habitualmente simpatía ante los medios, evitó pronunciarse sobre el adelanto de las memorias de su padre. Cuando fue consultado por las declaraciones de Urdangarín, optó por el silencio, mostrándose nervioso e incómodo ante las cámaras. Con esta actitud, manifestó claramente que, al menos por ahora, no tiene comentarios sobre el contenido compartido por su progenitor.

La publicación de las memorias promete abordar no solamente los éxitos y fracasos deportivos y profesionales de Urdangarín, sino también los aspectos más complejos y personales de su experiencia tras el Caso Noós. Según adelantó ¡Hola!, en la obra aparecen reflexiones sobre su paso por prisión, los efectos de la exposición pública y los desafíos en la gestión familiar que afrontaron tanto él como sus hijos y la infanta Cristina.

En la entrevista, el exduque relató cómo Ainhoa Armentia se ha convertido en un factor clave para su felicidad actual. Destacó el papel que desempeñó su pareja durante su readaptación a la vida fuera de prisión y en la superación de las consecuencias derivadas de su condena. Urdangarín presentó a Armentia como una persona fundamental en su nueva etapa vital, consolidada tres años después de que su historia de amor saliera a la luz.

La revista ¡Hola! detalló que el adelanto de las memorias abarca momentos de reflexión personal, incluyendo el reconocimiento de errores y el análisis de situaciones familiares marcadas por la presión mediática y judicial. Urdangarín afirmó que, aunque el sufrimiento de los últimos años fue intenso y la relación de pareja terminó agotada, tanto él como Cristina lograron enfocarse en la amistad y la parentalidad compartida.

Las respuestas públicas y privadas al adelanto de las memorias de Urdangarín han sido de interés para los medios, aunque por el momento la reacción de Pablo, uno de sus hijos más expuestos a la atención mediática, ha sido el hermetismo. La decisión del joven de no hacer comentarios sobre las revelaciones de su padre subraya el cuidado con el que la familia maneja asuntos personales ante la exposición habitual que genera su entorno.