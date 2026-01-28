Miren Ibarguren revela cómo está llevando su segundo embarazo

Durante la pasada première en Madrid de la película 'Aída y vuelta', Miren Ibarguren comentó que, a pesar de estar en las últimas etapas de su embarazo, no ha revelado el sexo del bebé ni la fecha prevista para el parto, de acuerdo con lo publicado por la revista 'In Style'. El evento, celebrado el martes antes del estreno en salas españolas programado para el viernes 30 de enero, marcó un momento destacado tanto por el reencuentro del elenco original de la serie como por la presencia de Ibarguren, que asistió a la alfombra roja con un vestido túnica negro y guantes largos del mismo tono.

Según detalló 'In Style', este embarazo llega tres años y medio después del nacimiento de Rocco, el primer hijo de Ibarguren con Alberto Caballero, nacido el 17 de julio de 2022. La artista y su pareja mantienen una relación discreta que supera ya los doce años, y ahora esperan su segundo hijo en un contexto personal y profesional que Ibarguren describe como especialmente positivo. "Estoy muy contenta, feliz, lo estoy llevando súper bien, ya ves, de momento estoy bien con taconazos y todo", expresó Ibarguren en charla con el medio, acentuando que no ha experimentado ni antojos ni molestias particulares en esta etapa de gestación.

El nuevo filme, 'Aída y vuelta', reúne a figuras como Carmen Machi, Paco León, Melani Olivares, Pepe Viyuela, David Castillo y Eduardo Casanova, lo que constituye, según mencionó Ibarguren y recogió 'In Style', una oportunidad de reencontrarse con el elenco que marcó la icónica serie emitida por Mediaset. "Estar aquí diez años después del final de 'Aída' es un regalo, estamos encantados, es un broche de oro perfecto para la serie, y juntos, familia, o sea que muy bien", declaró la actriz. También subrayó la ilusión colectiva por que el público vuelva a disfrutar de la historia y señaló que, en su opinión, la película representa un homenaje inesperado a la serie original.

En cuanto a los detalles personales, Ibarguren manifestó a 'In Style' sentirse "encantada" y reiteró: "Está todo bien, o sea que perfecto", sin dar más detalles sobre el futuro nombre ni el género del bebé. Su actitud conciliadora y tranquila frente al embarazo ha sido visible durante la promoción del filme, donde ha mostrado disposición para cumplir con los compromisos laborales antes del nacimiento, sin confirmar si se tomará un descanso posterior.

La actriz atravesó la alfombra roja recibiendo muestras de apoyo y admiración por parte de seguidores y colegas, manteniendo el perfil bajo que caracteriza su vida privada. Los medios asistentes destacaron la naturalidad con la que ha sobrellevado este momento, acompañada en todo momento por miembros del elenco y familiares, y subrayaron la importancia de este estreno para quienes durante años siguieron la serie 'Aída'.

La película, cuyo lanzamiento ha sido esperado por el público y los seguidores de la serie, marca también un hito en la vida personal de Ibarguren, al coincidir con esta etapa de embarazo tan avanzada y con el aniversario de una relación sentimental longeva y consolidada. 'In Style' enfatizó que el nuevo trabajo cinematográfico ha servido de plataforma para celebrar el compañerismo, la nostalgia televisiva y un momento de alegría familiar para la intérprete.

En sus declaraciones, Ibarguren dejó en claro que tanto ella como Alberto Caballero atraviesan por una fase apacible, marcando un contrapunto con la promoción profesional que requiere el estreno nacional de la película. La información recogida por 'In Style' indica que la artista prioriza el bienestar y la privacidad familiar, eligiendo compartir solo detalles esenciales relativos a su estado y los planes inmediatos.

La expectación generada por la película y la noticia del embarazo han coincidido en el tiempo, transformando la agenda de Ibarguren en un ejercicio de equilibrio entre lo personal y lo laboral, reflejado tanto en sus palabras como en las imágenes que trascendieron del evento madrileño. La actriz optó por no anticipar más datos sobre el futuro integrante de la familia, manteniendo la identidad y fecha de nacimiento en reserva. Según publicó 'In Style', Ibarguren considera este momento un "regalo", tanto por el proyecto cinematográfico como por la inminente llegada de su segundo hijo.