Mbappé: "No es normal lo que hemos visto, es una vergüenza"

El delantero Kylian Mbappé calificó de "vergüenza" el hecho de que el Real Madrid encajara un gol en el descuento, especialmente por la intervención del portero rival, y subrayó la euforia mostrada por el conjunto dirigido por Jose Mourinho tras la eliminación del conjunto blanco en Lisboa. Según reportó el medio, en la zona mixta del estadio Da Luz, Mbappé expresó su descontento tras la derrota por 4-2 contra el Benfica, resultado que dejó fuera al Real Madrid del grupo de los ocho mejores equipos de la Champions League de esta temporada.

De acuerdo con la información publicada, el atacante francés no solo lamentó el marcador sino que cuestionó la falta de regularidad del equipo madridista, señalando la ausencia de continuidad tanto en su juego como en su rendimiento competitivo. Mbappé expuso que el grupo no logra mantener una línea de actuación propia de un equipo que aspire a levantar títulos, y enfatizó: "No tengo la explicación clara. No fue la misma cosa que en Villarreal. Es el problema, no tenemos continuidad en nuestro juego. No es un equipo campeón que está un día sí y un día no. Merecemos la posición que estamos". Estas declaraciones refuerzan la crítica de Mbappé sobre la inestabilidad mostrada por el club en partidos clave.

Durante su conversación con los medios recogida por diversas fuentes, Mbappé subrayó que la derrota ante el Benfica no se explica por falta de compromiso, sino por una cuestión de determinación y competitividad. "No es un tema de actitud, porque vas a pensar que hemos llegado sin ganas. Cada detalle es importante. Si no vienes con todo el oponente te pinta la cara. No es un tema de calidad, de táctica, es un tema de tener más ganas que el oponente", afirmó el delantero. Según detalló el medio, Mbappé insistió en que el rival portugués mostró desde el inicio una mayor urgencia competitiva y luchó durante el partido con una clara motivación, mientras que el Real Madrid no mostró esa necesidad.

El futbolista francés también hizo referencia al desarrollo inicial del choque, aclarando que sentía que la oportunidad de marcar en los primeros minutos no sirvió para encauzar el partido a favor del Real Madrid, y que, por el contrario, esa acción no supuso el impulso esperado para el conjunto blanco. Según consignó la prensa, Mbappé indicó: "Al inicio los dos equipos tenían algo que jugar. Hemos visto al Benfica pero a nosotros no se ha visto por qué jugábamos. No es normal lo que hemos visto hoy. Teníamos el objetivo claro de estar en el 'Top 8' para tener dos partidos menos. Empezamos el partido de manera muy floja, nos merecen marcar y no lo hacen. Nosotros tenemos una y la metemos, pensaba que nos iba a meter en el ritmo de partido, pero fue al contrario".

Los comentarios del ariete galo se extendieron hacia el análisis del encuentro, donde admitió que el Benfica se mostró netamente superior durante la primera parte. "Ellos fueron mejores en el primer tiempo, si nos vamos 5-1 no sorprende a nadie. Volvemos con intención de cambiar lo que ha pasado. Cuando estamos un gol menos, intentan perder tiempo, nosotros no tenemos ritmo ni creatividad. Después nos meten el último gol que para nosotros es una vergüenza", expresó Mbappé tras el partido, según publicó el medio que cubrió la conferencia.

A lo largo de sus declaraciones, Mbappé dejó claro que la decepción por la derrota va más allá del resultado concreto, apuntando directamente a la necesidad del equipo de establecer mecanismos de autocrítica y búsqueda de soluciones para alcanzar la regularidad en el futuro. Las expresiones del futbolista refuerzan la autocrítica dentro del vestuario madridista, destacando la importancia de asumir responsabilidades colectivas e individuales frente a un desenlace negativo en una competencia de máximo nivel.

El delantero, que nuevamente fue autor de los goles de su equipo en el partido, remarcó que el Real Madrid debe centrarse en mejorar su compromiso y mentalidad de cara a los próximos compromisos europeos y domésticos. Según difundió la prensa, Mbappé también fue consultado por el posible recibimiento que tendría el equipo en su próxima presentación en el estadio Santiago Bernabéu. Ante las preguntas sobre si esperaba una reacción hostil de la afición tras la eliminación, pidió el respaldo de los seguidores: "Les pediría de venir con ganas de apoyar al equipo, también el partido fue mal pero son dos competiciones distintas. En Liga estamos en buena dinámica y espero que el Bernabéu esté con nosotros".

La eliminación del Real Madrid de la Champions League ha generado debate en el entorno futbolístico español sobre las exigencias de autocrítica y mejora dentro de la plantilla. De acuerdo con lo publicado por el medio, las palabras de Mbappé reflejan la presión que recae sobre los jugadores y la determinación de corregir errores para no repetir actuaciones como la registrada en Lisboa. Las declaraciones del delantero han servido para abrir un espacio de discusión acerca de las expectativas y el rendimiento del club en los torneos de mayor prestigio a nivel europeo.