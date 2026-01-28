La Fundación Princesa de Girona escoge a los 5 finalistas del Premio Social 2026

La dotación económica asociada al Premio Princesa de Girona Social 2026 asciende a 20.000 euros, y su ganador será anunciado el próximo martes durante el acto central del Tour del Talento en Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Esta ceremonia tendrá lugar bajo la presidencia de Felipe VI. El reconocimiento reunirá a cinco finalistas provenientes de diferentes ciudades españolas y de Argentina, seleccionados por el jurado de la Fundación Princesa de Girona, según informó la entidad a través de un comunicado al que tuvo acceso la prensa este miércoles.

Según detalló la Fundación Princesa de Girona, entre los finalistas se encuentra Hatim Azahri Akhnous, técnico en Integración Social nacido en Nador, Marruecos, en 1998 y residente en Barcelona. Azahri Akhnous fue postulado por haber fundado en 2019 la asociación juvenil Joves Units del Poble-sec, una organización sin ánimo de lucro dedicada a fomentar la inclusión y la participación social entre jóvenes de su barrio. También accedió a la final Pol Ricart, médico y emprendedor social oriundo de Castell d'Aro, Girona, nacido en 1992, quien impulsó el desarrollo de MedBrain Global, una herramienta basada en inteligencia artificial que busca proporcionar diagnósticos médicos precisos.

El medio agregó que otra de las seleccionadas es Diana de Arias Far, nacida en Dénia, Alicante, en 1990, reconocida por lanzar Decedario, un proyecto que integra ciencia y juego en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales, con un enfoque en la innovación social. Natalia Rodríguez Núñez-Milara, ingeniera en Telecomunicaciones nacida en Madrid en 1990 y fundadora de Saturno Labs, figura también entre las personas nominadas. El grupo se completa con Mateo Nicolás Salvatto Canle, emprendedor social nacido en Buenos Aires en 1999 y vinculado a Madrid, quien desarrolló Háblalo, una tecnología gratuita destinada a facilitar la comunicación de personas sordas, con autismo, parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y afasia tras un ictus.

La Fundación Princesa de Girona explicó que el ganador, quien será anunciado el martes, recibirá no solo un reconocimiento público sino también la dotación económica mencionada. El acto central del Tour del Talento, presidido por el rey Felipe VI, pretende resaltar la innovación y el compromiso social de jóvenes que han promovido proyectos con impacto en diferentes comunidades. El jurado realizó la selección entre candidaturas de Girona, Barcelona, Alicante, Madrid y Buenos Aires, recogiendo perfiles de distintos sectores y enfoques, desde la tecnología hasta la participación comunitaria.

A través de esta elección, la Fundación busca visibilizar ejemplos de liderazgo social y emprendimiento vinculados a la transformación social. Según publicó la Fundación Princesa de Girona, los perfiles seleccionados reflejan una diversidad de experiencias y metodologías que abarcan tanto la creación de asociaciones locales como el despliegue de tecnologías avanzadas aplicadas a la salud y la inclusión. El acto en Barcelona dará marco a la proclamación del ganador o ganadora, con la intención de reconocer trayectorias que inspiran a otros jóvenes a promover proyectos con impacto social positivo.