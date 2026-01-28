El jefe de la diplomacia de EEUU pone la Transición española como ejemplo para Venezuela

Durante su intervención ante el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio comunicó que se prevé un restablecimiento de la representación diplomática estadounidense en Caracas en un plazo breve. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Rubio anticipó este cambio diplomático poco después del nombramiento oficial de Laura Dogu como encargada de negocios para Venezuela, sumado a reportes sobre la presencia operativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país sudamericano con el objetivo de establecer canales de comunicación iniciales.

El medio detalló que Marco Rubio utilizó como ejemplo el proceso de transición política en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975 para ilustrar el modelo que considera viable en Venezuela. Rubio argumentó que una transición gradual de la autocracia a la democracia, similar a la emprendida por España y otros países como Paraguay, evidencia que este enfoque puede resultar positivo en contextos complejos. Según el medio, el secretario de Estado declaró: "Todos queremos algo inmediato, pero (...) son cosas complejas y hemos visto que esto funciona. Pongo el ejemplo de Paraguay y España. Y hay otros países donde hay una transición de la autocracia a la democracia".

Durante la audiencia en el Senado, el secretario norteamericano subrayó que las negociaciones con el gobierno actualmente encabezado de forma interina por Delcy Rodríguez han contemplado reuniones calificadas como “honestas, respetuosas, pero muy directas”, lo que, según manifestó Rubio y consignó el medio, permitió evitar situaciones más graves en el marco de la crisis política que atraviesa Venezuela. Rubio añadió que estos diálogos han resultado en avances, aunque reconoció que el proceso aún requiere más esfuerzos: “En algunos casos hay altibajos pero hasta ahora va en la dirección correcta”, enfatizó, al consignar que persisten tareas pendientes en la transición democrática.

Según consignó el medio, la política de diálogo de la administración estadounidense marca una diferencia con las posturas previas de Rubio, quien anteriormente se había mostrado abierto a la posibilidad de una intervención militar contra el gobierno de Caracas si no se atendían las demandas de Washington. Ahora, el enfoque apunta a una cooperación basada en la comunicación constante y acuerdos puntuales que buscan preservar la estabilidad y promover cambios políticos graduales.

El medio estadounidense señaló que parte de la cooperación reciente involucra tanto entendimientos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia venezolana provisionalmente tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, como acuerdos bilaterales en materia energética. En este contexto, la administración de Rodríguez alcanzó con el gobierno de Donald Trump un pacto para autorizar la venta de petróleo venezolano, lo que representa un giro relevante en las relaciones económicas entre ambos países, marcado por sanciones previas y restricciones comerciales.

Además del tema energético, las autoridades venezolanas interinas han iniciado la liberación de personas detenidas, incluyendo tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, reportó el medio, citando fuentes oficiales y diplomáticas. Esta apertura en el ámbito de los derechos humanos se produce en paralelo a la reanudación de contactos diplomáticos y operaciones estadounidenses sobre el terreno, orientadas a consolidar canales de diálogo y supervisar la evolución del proceso político en Venezuela.

La audiencia en el Senado norteamericano sirvió para destacar la nueva estrategia de Washington en torno a Venezuela, que, tal como refirió el medio, abandona amenazas de fuerza y opta por involucrarse en negociaciones formales y compromisos plurilaterales, inspirados en procesos históricos como la transición española. Rubio remarcó la importancia de “seguir laborando en la dirección correcta”, evidenciando la disposición de la administración Biden a mantener partidos abiertos con la dirigencia política venezolana.

El medio precisó que Rubio hizo referencia a la complejidad inherente a los procesos de transición política y la necesidad de paciencia y realismo a la hora de buscar resultados duraderos. De acuerdo con lo reportado, el secretario de Estado insistió en que Estados Unidos mantendrá su apoyo a las gestiones encaminadas a fortalecer instituciones democráticas y restaurar la presencia diplomática en Caracas, lo que implica actualizar las vías de comunicación bilateral tras años de tensión y expulsión de representantes oficiales.

Según lo detalló el medio, la diplomática Laura Dogu ocupará temporalmente la máxima representación estadounidense en Venezuela, en un rol clave para reactivar los servicios consulares, coordinar el trabajo humanitario y facilitar las negociaciones entre ambas capitales. El despliegue preliminar de la CIA, citado por varias fuentes, tiene como objetivo asegurar una transición política ordenada y entablar relaciones con distintos actores del espectro político, social y económico venezolano.

Tal como subrayó el medio, la cooperación inmediata entre Washington y Caracas se inscribe en un contexto regional más amplio, donde los modelos de transición pactada y gradual como el español se perciben como referencias para resolver crisis políticas sin recurrir a confrontaciones armadas. El proceso en marcha en Venezuela ha derivado en el establecimiento de acuerdos transitorios y liberación de detenidos como gestos concretos de distensión y búsqueda de consensos mínimos.

El medio concluyó que la audiencia ante el Comité de Exteriores permitió a Marco Rubio ofrecer una radiografía actualizada de la política estadounidense hacia Venezuela: menos centrada en la confrontación directa, más orientada al entendimiento diplomático y a la construcción de escenarios de transición semejantes a los del pasado reciente europeo y latinoamericano.