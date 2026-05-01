Más de 2.000 perros de 300 razas convertirán Valladolid en la "gran capital canina" de Europa desde este viernes

Más de 2.000 perros de 300 razas convertirán Valladolid en la "gran capital canina" de Europa con la gran Exposición Canina Internacional de Valladolid organizada por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), en colaboración con Feria de Valladolid y con el patrocinio principal de Royal Canin, que se celebrará desde este viernes, 1 de mayo, y hasta el domingo día 3.

Durante tres días, la ciudad se convertirá en un gran punto de encuentro para profesionales, aficionados y familias, con una programación que combina la competición en los rings con actividades pensadas para todos los públicos.

PUBLICIDAD

La entrada podrá adquirirse en las taquillas del recinto ferial, según ha detallado la Real Sociedad Canina de España a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las razas presentes destacan ejemplares muy poco habituales en las calles como el Australian Cattle Dog, el Pastor Belga Groenendael, el Bouvier d'Appenzell, el Schapendoes, el Rafeiro do Alentejo, el Schipperke o el Barbet, entre otras.

PUBLICIDAD

Todos los perros participantes competirán en diferentes rings, donde jueces de prestigio internacional evaluarán el físico y también el carácter de los perros conforme a los estándares oficiales de cada raza.

A lo largo del evento se seleccionarán los mejores de cada categoría, que pasarán a las finales donde se decidirá quiénes son los perros campeones que reúnen todos los atributos para alzarse con los premios.

PUBLICIDAD

A pesar de que este tipo de exposiciones se asocian erróneamente con concursos de belleza, la valoración va mucho más allá de la apariencia. Se trata de preservar las razas, sus funcionalidades (pastoreo, guarda y seguridad, etc.) y su origen tal y como fueron concebidas, tanto en su morfología (aspecto físico) como en su carácter.

El comportamiento, el movimiento, la expresión, el equilibrio físico y el temperamento son elementos clave en la evaluación, siempre de acuerdo con el estándar de cada raza.

PUBLICIDAD

ACTIVIDADES PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

El evento contará con un programa abierto a todos los públicos, con especial atención a familias, niños y jóvenes, y con propuestas que permiten acercarse al mundo del perro de forma cercana y divulgativa.

PUBLICIDAD

Entre ellas, se incluirá la Competición de Presentadores Infantiles y Juveniles, una actividad pensada para introducir a los más jóvenes en el manejo y presentación de los perros, para fomentar el aprendizaje y la continuidad del vínculo con el mundo canino desde edades tempranas.

Como novedad, se celebrará la I Copa de Juniors Handler, que refuerza este enfoque formativo y participativo, impulsando la convivencia, la experiencia en pista y el desarrollo de habilidades en el entorno de la competición.

PUBLICIDAD

Además, se presentará en el ring de honor el programa educativo 'Soy más bonito por dentro', una iniciativa que la RSCE desarrolla en centros escolares de toda España para promover la tenencia responsable y combatir el abandono, y que ha sido reconocida como una de las 100 Mejores ideas del año por Actualidad Económica de El Mundo.

El programa se completa con tres competiciones principales (las Copas de España de Morfología, el Latin Winner y el RSCE Winner, además del I Trofeo Conde de Lérida) vinculadas al mundo canino, que permiten al visitante conocer de cerca el trabajo de criadores, expositores y profesionales del sector.

PUBLICIDAD

También se llevará a cabo la entrega de los trofeos al Mejor Perro en las categorías de adulto, joven, veterano y razas españolas, uno de los momentos más esperados del evento para los amantes de los perros españoles.