EEUU sanciona al expresidente congoleño Joseph Kabila por "brindar apoyo" a grupos armados

Nairobi, 1 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra el expresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Joseph Kabila (2001-2019), por "brindar apoyo material" a grupos armados que actúan en el conflicto en el este del país.

"Con el respaldo financiero y político de Kabila, estos grupos son los principales responsables de la violencia y la inestabilidad en la región", comunicó a última hora del jueves el Departamento de Estado estadounidense.

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Washington explicó que esta decisión "envía un mensaje claro" de que exigirán responsabilidades a cualquiera "que obstaculice" los esfuerzos de paz en la RDC.

Asimismo, pidió a los líderes regionales rechazar a quienes "perpetúan la violencia y la inestabilidad".

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"La Administración (de Donald) Trump está firmemente comprometida a garantizar que todas las partes cumplan sus compromisos en virtud de los históricos Acuerdos de Washington para la Paz y la Prosperidad y el Marco de Doha, y utilizará todos los instrumentos disponibles para promover una estabilidad duradera en la región", añadió.

Por último, recalcó su intención de apoyar soluciones diplomáticas que pongan "fin al sufrimiento de la población civil" congoleña de la región oriental.

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Kabila, de 54 años, fue condenado a muerte en septiembre de 2025 por el Tribunal Superior Militar de la RDC, al declararlo culpable de traición por apoyar al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este del país contra el Ejército congoleño.

El exmandatario fue juzgado 'in absentia', y también se le impuso el pago de 33.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios: 29.000 millones para el Estado congoleño y 2.000 millones para cada una de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en el este del país, afectadas por la ofensiva del M23.

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Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, Kabila permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica.

En abril de 2025, anunció su regreso a la RDC para "contribuir a una solución" a la crisis en el este y en mayo viajó a Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, bajo control del M23 desde el pasado enero.

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Las perspectivas de una salida negociada al conflicto se reactivaron el año pasado con la firma en Washington, el 27 de junio, de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, y con la declaración rubricada el 19 de julio en Doha entre el Gobierno y el M23, pero la violencia continúa.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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