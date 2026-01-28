El campo toma las calles en el 'súper jueves' con tractoradas en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

El posible impacto de los acuerdos comerciales internacionales y la diferencia de controles en los productos importados figuran entre los ejes de las protestas que desde hace días ocupan a miles de productores españoles. Según detalló el medio, organizaciones agrarias de todo el país han convocado para el denominado ‘súper jueves del campo español’ una jornada de movilizaciones con tractoradas y concentraciones masivas, en respuesta a las preocupaciones crecientes por los recortes en la futura Política Agraria Común (PAC) y por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El medio precisó que estos actos buscan llamar la atención sobre la situación que atraviesa el sector, que ve en estas medidas un peligro adicional para la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares.

De acuerdo con la información publicada, los recortes a la PAC y la amenaza de entrada de productos agrícolas extranjeros que no estarían sujetos a las normas sanitarias, ambientales y sociales exigidas a los productores de la Unión Europea han encendido las alarmas entre agricultores y ganaderos de todo el territorio. Las acciones, que desde hace días generan protestas, alcanzarán un punto mayor de visibilidad durante la jornada central, organizada en unidad por las tres principales asociaciones agrarias del país: la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Tal como difundió el medio, se esperan tractoradas y concentraciones en comunidades de norte a sur, como Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria y Mallorca, entre otras. En Madrid, donde estaba programado un ‘cocido reivindicativo’ en la Puerta del Sol, la lluvia obligó a aplazar la actividad. Las organizaciones han realizado durante toda la semana diversas acciones, pero es en el ‘súper jueves’ donde prevén la máxima expresión de unidad y movilización del medio rural.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, mencionó en rueda de prensa conjunta con representantes de Asaja y COAG que "queremos concentrar el mayor número de movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo". Este llamado busca trasladar a las administraciones la urgencia de una respuesta que contemple las demandas reales del campo.

Las consignas que acompañan las protestas ponen de relieve la sensación de desprotección del sector rural. Entre ellas figuran mensajes como ‘Por la unidad del campo’, ‘Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego’ y ‘El campo lucha, el Gobierno abandona’. El medio reportó que, en Castilla y León, las acciones incluirán grandes tractoradas en Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Zamora, así como una singular tractorada infantil en Palencia, en la que los hijos de agricultores y ganaderos participarán con vehículos de juguete y realizarán un reparto de patatas y azúcar. Además, en otras provincias, como Salamanca y Burgos, los manifestantes distribuirán carne y varios productos locales al público.

Uno de los motivos principales citados por los organizadores se relaciona con el recorte del 23% del presupuesto proyectado en la nueva reforma de la PAC, cifra que las asociaciones declaran “inasumible” para la continuidad de miles de explotaciones familiares. Asociado a este motivo, la oposición tajante a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, aparece reiteradamente en la argumentación de las protestas.

El medio consignó que las organizaciones agrarias insisten en que estos acuerdos permiten la entrada de productos agrícolas sin exigir condiciones de producción, criterios sanitarios o medioambientales equivalentes a los que rigen dentro de la Unión Europea, lo que, según los colectivos, pone al sector europeo en una situación de desventaja.

Entre sus reivindicaciones prioritarias, las organizaciones exigen el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, incluida la prohibición expresa de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción. Reclaman igualmente la aprobación de una Ley de Emergencia para cubrir los daños ocasionados por fauna salvaje, así como la adaptación de la Reforma Laboral a las necesidades concretas de las campañas agrarias.

El medio enfatizó que los organizadores de la protesta han hecho un llamamiento a cooperativas, empresas azucareras, semilleras, de fitosanitarios y de maquinaria, distribuidores, estudiantes, empresas del sector de alimentación y hostelería, a sumarse a las movilizaciones. Argumentan que cuestiones como el tratado con Mercosur no afectan solo a los productores, sino que inciden tanto en el futuro del campo como en la salud de los consumidores.

A lo largo de la semana, la presión en las calles ha ido en aumento, siendo este ‘súper jueves’ el día en que se prevé la confluencia de la mayoría de las protestas. El medio destacó que las organizaciones convocantes consideran que solo una respuesta amplia y conjunta de todos los actores implicados puede influir en el diseño de políticas que garanticen la supervivencia social y económica del medio rural español.