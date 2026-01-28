Agencias

Detenido un supuesto terrorista suicida de Estado Islámico que pretendía inmolarse con un cinturón explosivo

Miembros del Servicio Nacional de Seguridad de Irak lograron capturar a un individuo vinculado a Estado Islámico, al que describen como altamente peligroso, tras una operación cerca de un local en Ramadi según fuentes oficiales y testigos presenciales

Un hombre que llevaba un cinturón explosivo fue capturado a unos 50 metros de un restaurante de un ciudadano kurdo en la ciudad de Ramadi, según testigos presenciales citados por la cadena de televisión kurda Rudaw. El propietario del local relató que desconocían los planes del individuo hasta la intervención de las fuerzas de seguridad, que irrumpieron en la zona para detenerlo. Esta acción, desarrollada por el Servicio Nacional de Seguridad de Irak, impidió que el sospechoso llevara a cabo el atentado suicida que, de acuerdo con los informes oficiales, planeaba ejecutar.

Tal como informó la cadena Rudaw y confirmó el Servicio Nacional de Seguridad de Irak en un comunicado, el operativo se desarrolló en el área de 5 Kilo, al oeste del país, y concluyó con la detención de un individuo que las autoridades describieron como un "peligroso terrorista" vinculado a la organización Estado Islámico. El comunicado detalló que la captura fue posible tras el seguimiento minucioso de los movimientos del sujeto señalado, quien habría pretendido inmolarse en la capital de la provincia de Anbar.

El medio Rudaw consignó que el arresto se produjo luego de una operación en la que las fuerzas de seguridad monitorizaron de cerca al sospechoso, identificando a tiempo su posición y evitando la concreción del atentado. El testigo entrevistado, dueño del restaurante cercano al lugar de la detención, aseguró que ni él ni sus empleados sabían de la amenaza inminente hasta la llegada de las unidades de seguridad que lograron interceptar al individuo antes de que activara el artefacto explosivo.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios, incluido Rudaw, este operativo se enmarca en una coyuntura de intensos movimientos en torno al destino de miembros del Estado Islámico que se encuentran bajo custodia en la región. Irak ha empezado a recibir a decenas de prisioneros de Estado Islámico que permanecían hasta este momento en cárceles al norte de Siria, gestionadas por fuerzas kurdas. Este traslado ocurre después de una ofensiva protagonizada por las nuevas autoridades sirias que derivó en un acuerdo de integración y traspaso de control de dichas zonas a las fuerzas sirias.

El Servicio Nacional de Seguridad de Irak remarcó mediante su comunicado el peligro que representaba el detenido y la importancia de su detención para prevenir un ataque con potencial de provocar víctimas y daños materiales. No reveló detalles sobre la identidad del sospechoso, aunque reafirmó la pertenencia de este al grupo yihadista Estado Islámico y su intención manifiesta de perpetrar un ataque suicida mediante un cinturón de explosivos.

La información recogida por Rudaw puntualizó la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, que lograron intervenir antes de la activación del artefacto, y el desconcierto de los habitantes de la zona, quienes desconocían el riesgo al que estuvieron expuestos. El incidente se suma a una serie de medidas y operaciones desplegadas por las autoridades iraquíes en distintas regiones del país, en el marco de la lucha contra las células activas del Estado Islámico y en medio de movimientos de prisioneros desde Siria, cuyo control ahora depende del acuerdo alcanzado entre las nuevas autoridades sirias y otros actores regionales.

