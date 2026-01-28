Crónica del SL Benfica - Real Madrid: 4-2

Anatoli Trubin se convirtió en protagonista inesperado al marcar el cuarto gol del SL Benfica en el tiempo de descuento, un tanto que selló la victoria lisboeta frente al Real Madrid y forzó al club español a disputar la ronda de repechaje. Según informó el medio que cubrió el encuentro, la escuadra portuguesa eliminó al vigente campeón de Europa con un marcador de 4-2 en el estadio Da Luz, en el cierre de la fase de grupos de la Champions League 2025-26. El Benfica dominó gran parte del partido y aprovechó la fragilidad defensiva del conjunto madrileño, gestionado por Arbeloa, que, pese a un doblete de Kylian Mbappé y la intervención de Thibaut Courtois, no logró contener la intensidad local.

Tal como consignó la crónica del partido, el enfrentamiento comenzó bajo una intensa lluvia en Lisboa, lo que añadió dificultad en el control del balón para ambos equipos. La estrategia de presión alta del Benfica incomodó al Real Madrid desde los primeros minutos. Los centrales lisboetas, Tomás Araújo y Nicolás Otamendi, arriesgaban en la salida, generando las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Courtois. Vangelis Pavlidis tuvo en sus pies la primera ocasión clara después de recibir un pase preciso de Heorhiy Sudakov, pero el delantero griego no logró controlar el balón para definir. Thibaut Courtois, por su parte, evitó el gol atajando un potente disparo de Gianluca Prestianni, acción que motivó una reacción irónica de José Mourinho, entrenador del equipo local.

El medio que cubrió el partido detalló que el Benfica reclamó insistentemente un penalti en una jugada protagonizada por Arda Güler y Prestianni, pero el colegiado Davide Massa consideró que no hubo infracción. Posteriormente, el árbitro señaló un penalti sobre Jude Bellingham, aunque el VAR determinó que el inglés tocó el balón, revocando la sanción. El Real Madrid solo logró rematar desde la distancia con Güler, sin generar mayor peligro en ese momento, mientras los portugueses mantenían una alta intensidad en el juego.

El Real Madrid se adelantó en el marcador tras un centro de Raúl Asencio, que Kylian Mbappé cabeceó para vencer a Trubin al minuto 30. Tras ese gol, el conjunto blanco pareció controlar el ritmo y estuvo cerca de aumentar la ventaja mediante otro remate de Asencio, pero Trubin intervino para impedir el tanto. No obstante, una pérdida de posición defensiva permitió al Benfica empatar. Pavlidis envió un pase preciso para que Andreas Schjelderup anotara de cabeza el 1-1. La reacción local fue inmediata, con nuevas llegadas peligrosas que estuvieron a punto de concretarse, solo evitadas por la acción de Fede Valverde bajo el arco y un remate desviado de Barreiro.

El medio subrayó que la dinámica volvió a favorece a los portugueses después de que un penalti, sancionado por una falta de Aurélien Tchouaméni sobre Otamendi, permitió a Pavlidis adelantar al Benfica justo antes del descanso, poniéndolos 2-1 en el marcador. El Real Madrid, afectado por la intensidad del rival y el ambiente adverso, finalizó la primera mitad contra las cuerdas.

Ya en la segunda parte, el Benfica optó por un repliegue defensivo mientras el Madrid buscó controlar la posesión de balón. Vinícius Júnior dispuso de una ocasión tras un centro de Mbappé, pero elevó el disparo. El Benfica incrementó la brecha en el marcador a través de Schjelderup, quien marcó el tercer tanto local al minuto 54 después de recibir la pelota en el área y rematar al primer palo. Mbappé volvió a situar al Madrid en la pelea con su segundo gol de la noche, resolviendo con clase un pase atrasado de Güler.

Reportó el medio que el encuentro ganó en ritmo y ocasiones tras el quinto gol, con oportunidades para ambos equipos. El Real Madrid apostó por el juego directo en los minutos finales, intentando empatar bajo presión y visiblemente agotado en el tramo decisivo. No obstante, el Benfica seguía encontrando espacios para explotar la defensa blanca, mostrándose más entero físicamente en los tramos finales del partido.

La expulsión de Asencio en el tiempo añadido complicó aún más el panorama para los madrileños. En la última jugada del partido, Trubin, el portero local, remató de cabeza tras un córner y marcó el cuarto gol, un hecho poco habitual que confirmó la eliminación del Real Madrid de la fase de grupos. La derrota, sumada a la victoria del Sporting CP en Bilbao, dejó al club blanco fuera de los ocho mejores y lo envió directamente a disputar la etapa de repechaje junto al propio Benfica.

En la ficha técnica, consignada por el medio, Trubin, Dedic, Otamendi, Araújo y Dahl conformaron la defensa del Benfica, con Barreiro y Aursnes en la medular. Prestianni, Schjelderup, Sudakov y Pavlidis integraron el bloque ofensivo titular. Por parte del Real Madrid, Courtois lideró la defensa, acompañado por Valverde, Asencio, Huijsen —sustituido por Alaba— y Carreras —reemplazado por Brahim—, con Tchouaméni —sustituido por Camavinga—, Güler —sustituido por Cestero— y Bellingham en el medio campo. Mastantuono —sustituido por Rodrygo—, Mbappé y Vinícius encabezaron la delantera.

Anotaron Mbappé al minuto 30 el primer gol del Real Madrid, Schjelderup al 36 el primero para el Benfica, Pavlidis al 45+5 desde el punto penal, Schjelderup al 54 el tercero y Mbappé al 58 el descuento para el 3-2. Anatoli Trubin cerró el marcador al 90+8. El árbitro italiano Davide Massa amonestó a varios jugadores y expulsó a Asencio y Rodrygo por parte del Real Madrid en los instantes finales. El encuentro se disputó en el estadio Da Luz.