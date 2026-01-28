Colombia anuncia un nuevo arancel contra Ecuador del 30% en pleno intercambio de gravámenes

La tarifa de transporte del petróleo colombiano a través del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se ha incrementado en más de un 900%, elevando el costo de 2,5 dólares por barril hasta superar los 30 dólares por barril para usuarios extranjeros. Este aumento, aplicado por las autoridades ecuatorianas y rechazado por Colombia por considerarlo “desproporcionado”, marca el último episodio de la tensiones económicas bilaterales que se han intensificado durante las últimas semanas. En respuesta, el Gobierno colombiano ha decidido imponer un nuevo arancel del 30% a una serie de productos provenientes del Ecuador que no estaban incluidos en la primera ronda de medidas, según publicó Caracol Radio.

La ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales, detalló en una rueda de prensa que la decisión busca "generar condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador". Morales comentó que "hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", recogió Caracol Radio. Esta declaración sitúa la nueva medida arancelaria dentro de una estrategia más amplia y reactiva de la diplomacia comercial colombiana.

Según informó Caracol Radio, el conflicto comercial entre Colombia y Ecuador se agravó desde que el Gobierno ecuatoriano, liderado por Daniel Noboa, aplicó inicialmente el arancel del 30% a más de medio centenar de productos colombianos, justificando la acción en una supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del Ejecutivo colombiano para combatir el narcotráfico. La imposición de aranceles y las subidas en los costes de servicios estratégicos han generado una sucesión de medidas espejo, que hasta ahora no han mostrado señales de resolución.

El reciente incremento en el coste del transporte petrolero por parte de Ecuador representa una carga significativa para el comercio exterior colombiano. Este encarecimiento afecta especialmente al comercio de hidrocarburos, uno de los principales bienes de intercambio entre ambos países, incrementando de forma sustancial los costes para las exportaciones de petróleo colombiano destinada a mercados internacionales a través de la infraestructura ecuatoriana.

La cadena de decisiones gubernamentales que incluye el alza del transporte de crudo y la imposición de nuevos aranceles refleja un deterioro en las relaciones bilaterales, según el análisis recogido por el medio colombiano. La medida tomada por Colombia esta semana amplía el alcance de los productos afectados, sumándose a los más de 50 bienes ecuatorianos que desde la pasada semana ya estaban sujetas a la tarifa del 30%, informó Caracol Radio.

Con la escalada en las restricciones comerciales se observa un impacto directo en sectores productivos de ambos países, generando preocupación en empresarios y gremios de importadores y exportadores. Tanto la actividad agrícola como la industrial podrían experimentar mayores dificultades para acceder a insumos, materias primas y mercados que hasta ahora mantenían una fluidez mayor. Las cámaras empresariales han comenzado a expresar inquietudes acerca de las posibles repercusiones en el empleo y en la competitividad regional.

La ministra Morales argumentó que las decisiones tomadas desde la administración de Bogotá son reactivas y buscan “proteger los intereses de Colombia” frente a lo que el Gobierno interpreta como acciones que alteran el equilibrio recíproco en la relación bilateral. Caracol Radio reportó que, pese a las negociaciones previas realizadas a través de canales diplomáticos y comerciales, no se alcanzó un acuerdo satisfactorio que evitara la imposición de nuevas tarifas.

El intercambio bilateral entre Colombia y Ecuador tradicionalmente ha mostrado una dinámica intensa, con un flujo significativo de bienes agrícolas, industriales y energéticos. El actual ciclo de recrudecimiento de las medidas proteccionistas amenaza con alterar ese flujo e impactar los precios en ambos mercados, según detalló el medio Caracol Radio.

Las autoridades de ambos países han reiterado su disposición al diálogo, aunque no se han anunciado fechas para nuevas rondas de conversaciones al más alto nivel. Los efectos inmediatos de las medidas se sienten en las cadenas logísticas y en los contratos de suministro ya vigentes. Importadores colombianos comienzan a buscar alternativas para sustituir bienes ecuatorianos afectados por el nuevo arancel, mientras que la industria petrolera evalúa rutas alternativas y opciones para mitigar el impacto económico del encarecimiento del transporte.

La controversia comercial y el cruce de disposiciones regulatorias ocurren en un contexto regional marcado por desafíos en materia de seguridad, control fronterizo y cooperación transnacional. Según reportó Caracol Radio, las autoridades colombianas argumentan que la respuesta adoptada se enmarca dentro de los instrumentos legales y comerciales disponibles y que se hará un seguimiento constante a la evolución del conflicto.

El Gobierno de Colombia ha insistido en que las medidas permanecerán vigentes hasta tanto no se logre restablecer “el equilibrio comercial” con Ecuador, condición que las autoridades consideran indispensable para el regreso a la normalidad en las relaciones económicas bilaterales, según detalló Caracol Radio.

La situación económica de los dos países, en especial en lo relativo al comercio exterior y a la industria petrolera, continúa en observación mientras se desarrollan los efectos de las recientes decisiones tarifarias. Las expectativas del sector privado y las alertas en ambas orillas de la frontera se mantienen en el centro de la escena, a la espera de una posible distensión que permita reconstruir las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador.