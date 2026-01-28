Buruaga sobre el centro de menores de Cartes: "No hay opción, estamos cumpliendo una imposición de Sánchez"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha señalado que la compra de un edificio en Cartes que se destinará, en un principio, a acoger menores extranjeros no acompañados, es "una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de la nación y los repartos forzosos de Pedro Sánchez".

"Esto responde a una imposición de Sánchez, no a una decisión del Gobierno de Buruaga", ha manifestado la presidenta este miércoles a preguntas de la prensa, después de que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), anunciara la decisión "unilateral" del Ejecutivo autonómico de haber adquirido una propiedad en el Camino Real del municipio para convertirlo en una residencia de menores extranjeros no acompañados.

Buruaga ha indicado que "no hay opción, estamos obligados por ley a aceptar estos traslados, a aceptar estos repartos forzosos impuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez", por lo que ha trasladado a la regidora de Cartes que "se está equivocando de ventanilla a la hora de efectuar las reclamaciones oportunas".

En este punto, ha recordado que el Ejecutivo regional está recurriendo ante el Tribunal Constitucional todas las leyes, los decretos y los actos que se derivan de esta decisión, por "invasión" de sus competencias, por decisiones y por criterios a la hora de repartir los menores extranjeros no acompañados que entiende que son "arbitrarios" y también por "la falta de medios de garantías y de financiación suficiente".

Asimismo, la presidenta ha asegurado que "no hay ocultación" ni "opacidad", dado que "el Gobierno de Cantabria está actuando en este asunto como tiene que actuar", como lo hace con todos los recursos de su sistema de protección, por ejemplo, con los que destina a las víctimas de violencia de género. "No vamos contando, no vamos diciendo, no vamos señalando dónde están", ha dicho.

Ha explicado que lo mismo ocurre con los recursos del sistema de protección de menores, "sin distinguir si son extranjeros o no lo son". "Trabajamos con discreción, con respeto, con humanidad, porque se trata de seres humanos, de niños que tienen dignidad y derechos, de menores a los que tenemos la obligación de proteger y no de estigmatizar", ha defendido.

"MODELO DE INTEGRACIÓN, NO DE AISLAMIENTO"

Buruaga ha subrayado que los menores extranjeros no acompañados "no son una realidad nueva en Cantabria, no vienen de hoy: lo son los traslados forzosos y los criterios impuestos, son estas derivaciones, pero no los menores extranjeros no acompañados".

"En Cantabria llevamos mucho tiempo conviviendo con esa realidad y lo hacemos con normalidad", ha aseverado la líder del Ejecutivo regional, que ha informado que en la actualidad la comunidad autónoma tiene 33 menores extranjeros no acompañados "propios", es decir, que vienen por sus propios medios y se integran en la red de protección social.

Además, ha anunciado que en este momento han llegado otros 16 menores extranjeros no acompañados "fruto de estos traslados forzosos del Gobierno de Sánchez", que están en el municipio de Santander "perfectamente integrados y atendidos, y conviviendo en condiciones de normalidad, sin ningún problema de convivencia".

"Cantabria está cumpliendo con sus obligaciones, con una acogida digna, planificada y con seriedad", ha afirmado Buruaga, que ha destacado que "nuestro modelo es un modelo de integración, no de aislamiento".

En este punto, ha indicado que en la región "no hay macrocentros", ya que se trata de grupos "reducidos", de entre 20 y 24 menores, conforme a su modelo de protección establecido, que son atendidos por equipos profesionales y especializados en centros ubicados en municipios que disponen de servicios sanitarios y educativos, y con acceso a una formación profesional "real" y medios de transporte.

Así, a juicio de la presidenta, las declaraciones de la alcaldesa y su actitud son "inaceptables" y ha criticado que Cueto hable "de castigo" cuando va a recibir un centro de protección de menores en su municipio, "alertando a los demás municipios de Cantabria".

"Una alcaldesa haciendo unas declaraciones que, en lugar de llamar a la prudencia y de serenar, alarman infundadamente, estigmatizan a esos menores y llaman casi a levantarse en armas a la población", ha censurado Buruaga, para quien esto es un ejemplo de "irresponsabilidad" y, sobre todo, "de cinismo e hipocresía política escandaloso".

La presidenta ha apostillado que esta respuesta procede de una alcaldesa socialista, "los mismos que acometen regularizaciones masivas y sin control" y que "defienden macrocentros de acogida impuestos en comunidades autónomas y en ayuntamientos". "¿Se acuerdan ustedes del centro de acogida de Parayas?", ha apuntado.

Finalmente, Buruaga ha lamentado que la alcaldesa no se dirigiera a la Consejería de Inclusión para informarse y "despejar cualquier incertidumbre", con "la prudencia y con la lealtad institucional que es exigible también por su parte", en lugar "incendiar las redes sociales y los medios de comunicación como ha hecho".

Y ha apelado a la regidora de Cartes a que "medite seriamente su actitud". "Espero que rectifique su comportamiento y, si no está en disposición de ayudar, al menos que no alarme, que no enturbie y que no estorbe", ha trasladado.

"No hay opción. Estamos cumpliendo una imposición, no del Gobierno de Buruaga, del Gobierno de Sánchez, y las leyes se cumplen: los menores se atienden en condiciones dignas, aunque lo hayamos recurrido en todas las instancias, en todos los tribunales, y lo sigamos haciendo porque creemos que es injusto", ha sentenciado Buruaga, para quien se está demostrando, además, que "lo que menos importan son los menores, que se han utilizado como una moneda de cambio política para seguir comprando votos y apoyo en el Congreso de los Diputados".

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la inauguración de viviendas sociales en el municipio de Santillana del Mar.