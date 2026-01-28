Andalucía roza el millar de incidencias con 21 carreteras cortadas y máxima atención al nivel de los ríos

El desalojo de 76 personas en la zona de Guadarranque, la prealerta a 247 residentes aguas abajo y la habilitación de un albergue por parte de Cruz Roja en Puente Mayorga resumen la magnitud de las medidas tomadas durante el episodio de temporal que atraviesa Andalucía. Según informó el medio EMA 112 y otras fuentes oficiales, la región gestiona un total de 934 incidencias hasta las 07:00 horas del miércoles 28 de enero, con 21 carreteras cerradas en distintos puntos de la comunidad autónoma debido a inundaciones, hielo y nieve, además de la vigilancia permanente del nivel de los principales ríos.

De acuerdo con la información proporcionada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, el temporal de lluvias y fuerte viento que azota Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, consecuencia del crítico estado meteorológico. Sanz advirtió que la jornada se plantea "extremadamente compleja", con un aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento en Almería, y alertas por las mismas causas en las ocho provincias andaluzas. Determinadas comarcas como Nevada, Alpujarras y la costa granadina; Cazorla y Segura, la capital y los Montes de Jaén, así como la Subbética cordobesa, deben vigilar, además, la posibilidad de lluvias intensas.

El medio EMA 112 detalló que la administración y los servicios de emergencia han solicitado a la población el cumplimiento estricto de las indicaciones oficiales, en particular evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en zonas arboladas, cercanías de obras, cornisas y cualquier elemento del mobiliario urbano susceptible al desprendimiento por el viento. Se aconseja además retirar o proteger objetos del exterior de las viviendas que puedan caer a la vía pública, permanecer alejados de edificios en construcción o en mal estado, y en días señalados por fuertes vientos, no acceder a andamios ni plataformas de trabajo expuestas.

El comunicado que Sanz presentó relató la suspensión de la actividad presencial tanto en centros educativos como en centros de día en 77 municipios, concentrados en el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Grazalema en Cádiz y la Serranía de Ronda en Málaga. El martes al atardecer, la prealerta se dirigió a 247 personas aguas abajo del Guadarranque. El operativo de desalojo en San Roque y el núcleo completo de Guadarranque quedó concluido minutos antes de la medianoche, mientras que la Cruz Roja habilitó un albergue de 50 plazas en Puente Mayorga, donde finalmente solo una persona pernoctó esa noche. EMA 112 reportó además que un hombre de 81 años con antecedentes médicos fue realojado junto a su cuidadora en un hotel de La Línea de la Concepción por motivos de salud y seguridad.

Por su parte, según registros de la Dirección General de Tráfico (DGT) actualizados a las 11:00 horas, 21 carreteras permanecen cerradas a la circulación por los efectos combinados de agua, hielo o nieve. De esas, 15 corresponden a la provincia de Cádiz: algunos de los tramos bloqueados son la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2202 en El Guijo, varias rutas comarcales en la zona de Macharnudo Alto, Jerez, Guadalcacín, Bornos, Alcalá de los Gazules y otros. En Córdoba se encuentran interrumpidas las vías CO-4205 y CO-4207, mientras que en Málaga destaca la clausura de la MA-8302 a la altura de Estepona-Genalguacil. El temporal de nieve añade cierres en la red viaria de Granada: la AL-5405 y la A-395 (Puerto de Montaña), junto a la A-4025, todas en la zona de Sierra Nevada.

La distribución de las incidencias refleja el impacto desigual del episodio meteorológico: de los 934 incidentes reportados por EMA 112, Cádiz concentra 183, Sevilla 176, Málaga 156 y Jaén destaca con un número considerable. Granada, Córdoba, Almería y Huelva también presentan importantes registros de avisos y gestiones. Entre los hechos destacados, un árbol cayó sobre un automóvil en la A-2004, a las afueras de Jerez, dejando tres personas con crisis de ansiedad. En la localidad granadina de Pinos Puente, los servicios de emergencia rescataron a un hombre atrapado dentro de su vehículo tras una riada. Además, se contabilizaron caídas de árboles en las proximidades de centros sanitarios en Sevilla, Jaén y Cádiz; sólo en Sevilla se registró una herida leve.

El seguimiento a los cauces de los ríos constituye otra de las preocupaciones de la administración. Tal como publicó EMA 112, el Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jaén) y el Guadiana en Zújar, Guadamatilla (Córdoba), evolucionan en nivel rojo, mientras otros trece ríos se hallan en nivel naranja de vigilancia. El consejero Antonio Sanz señaló que la previsión meteorológica apunta a un ascenso de los caudales por la persistencia de lluvias y escorrentías, razón por la que el personal de emergencia mantiene una supervisión intensiva de los niveles fluviales en toda Andalucía. El Plan de Emergencia mencionado permanece en fase 1 de Emergencias desde las 15:04 horas del 27 de enero.

En el conjunto de recomendaciones divulgadas por la EMA figuran prácticas de autoprotección frente a los efectos de lluvias y vientos fuertes. Entre ellas destaca evitar desplazamientos, asegurar puertas y ventanas, y proteger enseres en patios y terrazas que pudieran caer a la calle. Al circular por la vía pública se insta a evitar muros y tapias, así como alejarse de cornisas y árboles con riesgo de desprendimiento. En zonas marítimas, se aconseja mantenerse alejados de playas y áreas bajas expuestas a oleajes y mareas elevadas.

La DGT insta a la prudencia ante desplazamientos por carretera y a informarse de la situación a través de las fuentes oficiales. Ante nevadas, el protocolo recomienda llevar el depósito del vehículo lleno y evitar quedarse en el automóvil si el viento fuerte obliga a detenerse: lo recomendable es encontrar un refugio seguro fuera del coche.

EMA 112 recomienda mantener la calma e informarse siempre por canales oficiales, eludiendo rumores y mensajes no contrastados. El teléfono de emergencias 1-1-2 permanece operativo las 24 horas, todos los días del año, para coordinar cualquier situación derivada del temporal.

Las medidas aplicadas y el seguimiento de la evolución meteorológica buscan minimizar el impacto de este episodio adverso en la población y garantizar la seguridad, coordinándose de forma continua tanto a nivel autonómico como en cada provincia andaluza afectada.