Un diputado de la oposición asegura que el expresidente Morales ha abandonado Bolivia y se encuentra en México

Durante una intervención al cierre de una sesión en la Asamblea Legislativa, Edgar Zegarra, diputado opositor por Alianza Libre, cuestionó la falta de acción del Gobierno boliviano frente a la orden de aprehensión contra Evo Morales, sobre quien pesa una acusación formal de la Fiscalía. Zegarra afirmó ante la prensa que, según información obtenida de una fuente no especificada, el expresidente habría salido del país y actualmente estaría en México. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el parlamentario solicitó al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que aclare el paradero del exmandatario y brinde detalles oficiales sobre su situación.

El parlamentario anunció que pedirá un "informe oral" a Oviedo para confirmar o desmentir la supuesta salida de Morales de territorio boliviano. Además, propuso la formación de una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional que se encargue de determinar el lugar donde se encuentra el exjefe de Estado, según detalló Europa Press. Zegarra manifestó que el Ejecutivo, bajo la presidencia de Rodrigo Paz, dispuso de oportunidades para ejecutar la orden judicial contra Morales, pero hasta el momento no ha procedido a su cumplimiento.

La Fiscalía boliviana formuló cargos formales contra Morales en octubre, relacionándolo con un presunto delito de trata de personas agravado. Esta acusación se vincula a una supuesta relación del expresidente con una menor en el año 2015, mientras ocupaba el cargo, caso del que, según la Fiscalía, habría nacido una hija. Morales no se ha presentado a ninguna de las convocatorias judiciales vinculadas a este proceso, agrega Europa Press.

Además de la acusación en Bolivia, Morales también enfrenta señalamientos por parte de la justicia argentina, en donde se le investiga por presunto abuso de menores. Las denuncias fueron presentadas por sectores relacionados con la coalición que apoya al presidente Javier Milei, según consignó Europa Press. Las autoridades argentinas y bolivianas mantienen abiertas las investigaciones mientras la situación legal del exmandatario permanece sin definiciones judiciales.

La polémica sobre el paradero de Morales alcanza un nuevo nivel con la exigencia de Zegarra al ministro Oviedo de pronunciarse públicamente. A la vez, las acusaciones internacionales y la falta de comparecencias del exmandatario añaden presión sobre el Gobierno de Paz, quien enfrenta cuestionamientos de la oposición por no hacer cumplir la orden de arresto existente. Europa Press reportó que, según palabras del diputado, el país espera aclaraciones oficiales y acciones más contundentes frente a la gravedad de las acusaciones.

Zegarra, al concluir sus declaraciones, insistió en la necesidad de esclarecer el paradero de Morales para definir responsabilidades tanto en el ámbito judicial como en el político. Europa Press subrayó que la solicitud de una comisión legislativa especial y la petición de un informe oral buscan informar a la ciudadanía sobre los pasos que realice el Ejecutivo respecto a este caso.

Hasta el momento, la información concreta sobre el lugar exacto donde se encuentra Morales no ha sido confirmada por fuentes oficiales, y la Asamblea Legislativa aguarda una respuesta formal por parte del ministro de Gobierno. Entretanto, persisten las dudas en torno al cumplimiento de la orden de aprehensión y al manejo de la investigación por parte de las autoridades encargadas.