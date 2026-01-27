Takaichi avisa de que la alianza con EEUU "colapsaría" si Tokio "mira para otro lado" en caso de crisis en Taiwán

La mandataria japonesa Sanae Takaichi enfatizó la obligación de Tokio de proteger tanto a ciudadanos japoneses como estadounidenses en una eventual crisis en Taiwán, una postura que busca aclarar su posición en medio de cuestionamientos internos sobre la respuesta de Japón ante una posible intervención militar de China en la isla. Según informó el diario The Japan Times, Takaichi abordó la controversia durante una aparición televisiva, donde argumentó que la relación bilateral con Estados Unidos sufriría daños significativos si Japón optara por la inacción ante una situación de conflicto en la región.

Durante la intervención, Takaichi respondió a las objeciones planteadas por sectores opositores que consideran sus declaraciones previas como un factor que incrementa las tensiones diplomáticas con Pekín. De acuerdo con el reporte de The Japan Times, la primera ministra recalcó que cualquier falta de respuesta de Tokio en caso de agresiones contra fuerzas estadounidenses desembocaría en un deterioro de la alianza, advirtiendo: "Esto llevaría al colapso de la alianza, así que tendríamos que responder estrictamente dentro de los límites legales que existen actualmente".

Las afirmaciones de la mandataria surgen tras declaraciones anteriores en las que manifestó disposición a tomar medidas, incluso de carácter militar, ante un eventual ataque chino a Taiwán. Estas palabras generaron reacciones negativas tanto a nivel nacional como internacional, motivando nuevas demandas por parte del gobierno de China. Según consignó el diario japonés, Pekín exigió una disculpa oficial y solicitó de manera explícita que Takaichi rectificara sus afirmaciones.

En sus declaraciones más recientes, la jefa de gobierno matizó su postura ante el público, aclarando que no prevé una participación militar directa de Japón en caso de conflicto abierto entre China y Estados Unidos por Taiwán. "Quiero dejar absolutamente claro que esto no implica que Japón vaya a salir ahí fuera y a adoptar medidas militares si China y Estados Unidos entran en un conflicto por Taiwán. Pero si algo grave pasara, tenemos que tener claro cómo rescatar a los ciudadanos japoneses y estadounidenses que están en la zona. En esta situación, habrá casos en los que tendríamos que actuar de forma conjunta", señaló Takaichi, citada por The Japan Times.

La líder japonesa subrayó la necesidad de definir procedimientos para la evacuación de civiles, tanto japoneses como estadounidenses, y remarcó la importancia de la coordinación con Washington dentro de los márgenes legales que rigen la seguridad nacional de Japón. Según publicó The Japan Times, Takaichi sostuvo que cualquier situación que ponga en riesgo a ciudadanos de ambos países requeriría una cooperación clara, aunque reiteró que las acciones posibles de Tokio siempre estarían sujetas al marco jurídico vigente.

Las crecientes tensiones en torno al estrecho de Taiwán han convertido la cuestión en un tema central del debate político japonés y en un factor determinante para la estabilidad de la relación bilateral con Estados Unidos. Según detalló The Japan Times, la oposición japonesa critica que declaraciones como las de Takaichi intensifican la presión en el contexto regional y generan incertidumbre respecto a la postura oficial de Tokio.

Por su parte, el gobierno chino, a través de comunicados oficiales citados por medios japoneses, condenó la postura expresada por Takaichi y exigió una rectificación inmediata ante lo que consideran declaraciones provocadoras que afectan la relación diplomática entre ambos países. Según los reportes de The Japan Times, las autoridades de Pekín insisten en que cualquier declaración que sugiera una posible intervención de Japón en el conflicto sobre Taiwán implica una amenaza a la paz regional.

El debate sobre el posible rol japonés en un escenario de crisis en Taiwán continúa expandiéndose en los medios y el Parlamento nipón. La mandataria ha intentado equilibrar la necesidad de respaldar los compromisos de seguridad con Estados Unidos y de mantener abiertos los canales diplomáticos con China, ante la posibilidad de represalias económicas y políticas en caso de un agravamiento del conflicto. A medida que se desarrollan los acontecimientos en el escenario asiático, las posiciones adoptadas por Tokio son observadas por la comunidad internacional y constituyen un punto focal en la agenda de seguridad del Pacífico.