Simeone defiende que hay "cero" polémica con Mateu Alemany por los fichajes en el Atlético de Madrid

Durante las últimas semanas, surgieron interpretaciones distintas sobre el estado de la plantilla del Atlético de Madrid y las posibilidades de fichajes en el mercado invernal. Mientras Mateu Alemany, director deportivo, reiteró que el equipo posee suficiente profundidad y que solo contemplaría incorporaciones excepcionales, el entrenador Diego Pablo Simeone reconoció la dificultad de reemplazar las cuatro salidas registradas en torno a enero. Según informó la agencia Europa Press, Simeone aclaró que estas diferencias de perspectiva no constituyen ningún conflicto interno y enfatizó que el club se encuentra enfocado en asegurar un triunfo clave en la Champions League.

El medio Europa Press detalló que, durante una rueda de prensa celebrada este martes, Simeone fue preguntado sobre la supuesta polémica con Alemany respecto a la política de fichajes y salidas del conjunto rojiblanco. La respuesta del técnico argentino fue tajante: "Cero", aludiendo al nivel de polémica, para luego subrayar que se mantiene sereno ante la dinámica interna del club. Bajo su visión, tanto las llegadas como las salidas de jugadores pueden suceder hasta el cierre del mercado, y el objetivo común es beneficiar tanto al plantel como a la institución.

Europa Press consignó que estas declaraciones surgieron tras un desencuentro discursivo en días previos. Alemany, antes del enfrentamiento liguero frente al RCD Mallorca, sostuvo que la plantilla del Atlético es suficiente para competir y que, en caso de reforzarse, solo consideraría opciones de gran calidad. “Tenemos una gran plantilla, no tengo duda, y si traemos algo, que sea una cosa especial, una cosa de nivel”, sostuvo el director deportivo. Además, remarcó que las recientes salidas no deberían condicionar al grupo.

En contraste, tras la victoria por tres a cero del Atlético de Madrid, Simeone puso de manifiesto la dificultad de suplir las bajas ya que, con cuatro jugadores fuera, la plantilla no se encuentra completa. “Todos han trabajado de forma increíble hasta que llegue algún jugador para ayudarnos. Espero que todos lleguemos al punto que queremos”, expresó el entrenador, de acuerdo con las citas recogidas por Europa Press. Frente a estos discursos públicos diferenciados, Simeone resolvió públicamente el asunto expresando tranquilidad y confianza en el proceso.

A la par de discutir sobre la política de fichajes y posibles refuerzos, el entrenador argentino dirigió la atención hacia la trascendencia del próximo partido de Champions League, donde el Atlético se mide al Bodo/Glimt. Tal como reportó Europa Press, Simeone insistió en que el acceso directo a los octavos de final —entrar en el grupo de los ocho mejores— no depende únicamente de las actuaciones del Atlético y que el equipo debe centrarse en lograr la victoria “desde la humildad y el trabajo”.

Detallando el análisis sobre su rival noruego, el técnico describió al Bodo/Glimt como un equipo que “ha jugado muy bien fuera de casa”, con referencias específicas a su capacidad para imponerse al Manchester City y para competir eficientemente en un grupo considerado complejo. Simeone subrayó especialmente el papel del “número 10” del Bodo/Glimt, señalando que se trata de “el mejor futbolista que tienen” y que el equipo aprovecha las transiciones rápidas para potenciar su ataque, según lo publicado por Europa Press.

En lo que concierne al trayecto europeo reciente del plantel colchonero, Simeone valoró positivamente la actuación del año anterior en la Champions y aseguró que durante la presente edición están logrando el nivel esperado. “Seguramente aparecen ahora los momentos más importantes de esta competición, el partido de mañana”, manifestó. A su juicio, enfrentarse a los desafíos de dieciseisavos u octavos será clave en la búsqueda de objetivos europeos.

Europa Press también reprodujo palabras de aliento del técnico al francés Antoine Griezmann, a quien consideró fundamental por su rendimiento tanto en facetas ofensivas como defensivas. Además, aludió a la competencia interna que mantiene con jugadores de distintos perfiles, lo que favorece el crecimiento colectivo del equipo. Este enfoque en la polivalencia y la mejora individual está presente en la estrategia deportiva trazada por el entrenador.

Finalmente, Simeone respaldó el nuevo formato de la Champions League por el dinamismo y nivel de exigencia que introduce. En sus propias palabras: “Está claro que la Champions es espectáculo. Esto se está mostrando en esta última jornada, va a ser una noche emocionante por todo lo que pueda suceder de cara a estar entre los ocho o no”. De acuerdo con Europa Press, el técnico expresó que la intensidad de la definición en la fase de grupos incide positivamente tanto en el fútbol como en el espectáculo que rodea la competencia europea.